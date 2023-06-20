Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов

Первого абитуриента в Южно-Уральском государственном университете сегодня, 20 июня, по традиции встречает высшее руководство вуза. В этом году в ЮУрГУ к открытию приемной комиссии создан новый консультационный центр, который расположился в главном университетском корпусе.

По общим подсчетам, в этом году ожидается около 30 тысяч абитуриентов на все специальности ЮУрГУ, в том числе и иностранных студентов.

«В ходе нашей большой работы в течение учебного года мы старались давать полную информацию обо всех направлениях подготовки. Мы очень ждем абитуриентов, которые выберут направления, сейчас находящиеся у работодателя на первом месте, - это все, что связано с инженерно-технической деятельностью: в текущем году около двух тысяч бюджетных мест будет открыто на IT- и инженерно-научные направления», - рассказала руководить Департамента по стратегической работе с абитуриентами Юлия Болотина.

Для абитуриентов, поступающих на направления подготовки, где необходимо пройти творческие испытания, срок подачи документов – до девятого июля. Для тех, кто поступает в вузы по результатам внутренних испытаний, – до 20 июля. Окончание приема документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ, – до 25 июля.

ЮУрГУ включает в себя: десять Институтов и Высших школ, Институт открытого и дистанционного образования, Институт дополнительного образования, Центр по работе с абитуриентами, Военный учебный центр, а также три филиала (Златоуст, Миасс и Нижневартовск). Подробнее со структурой вуза можно ознакомиться на сайте ЮУрГУ.

Часы приема абитуриентов: понедельник-пятница - с 9:00 до 17:00, суббота-воскресенье - с 9:00 до 13:00.