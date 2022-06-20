Стартовала приёмная кампания в вузах

С 20 июня 2022 года по всей территории России официально стартовала работа приемных кампаний. В этом году абитуриенты могут подать документы на участие в конкурсном отборе несколькими способами: лично прийти в приемную комиссию; онлайн через сервис Госуслуги или на сайте университета, а также отправить Почтой России.

Как сообщает пресс-служба Минцифры России, подать заявление дистанционно абитуриенты могут на портале Госуслуг через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». На сегодня к сервису сегодня подключены 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных высших учебных заведений.

Абитуриенты могут подать заявление сразу в пять вузов, на несколько направлений и специальностей.

«Функционал суперсервиса значительно улучшен: теперь он работает и для тех, кто поступает на внебюджет, а также целевые и льготные места бюджетного приема. Изменение статусов обновления конкурсных списков будет происходить в режиме реального времени - это важно для тех, кто подает заявления на несколько специальностей», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов. Для подачи документов онлайн абитуриентам понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) по традиции первого абитуриента встречает высшее руководство вуза. В этом году в вуз к открытию приемной комиссии одновременно пришли сразу два человека. В 2022 году ЮУрГУ получил дополнительные бюджетные места в магистратуру.

В ЮУрГУ уточнили, для абитуриентов, поступающих на направления подготовки, где необходимо пройти творческие испытания срок подачи документов – до девятого июля. Для тех, кто поступает в вузы по результатам внутренних испытаний – до 20 июля. Окончание приема документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ – до 25 июля. В рамках предстоящей приемной кампании абитуриенты должны до 18 часов третьего августа определиться, в какой вуз они решили поступать и принести лично оригинал аттестата в выбранное ими высшее учебное заведение.

В Челябинском государственном университете напоминают даты окончания приема документов для разных направлений и форм обучения.

Приказы о зачислении призеров олимпиад, льготников будут изданы 30 июля, приказы о зачислении абитуриентов по общему конкурсу - девятого августа.