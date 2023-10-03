Студентов Челябинской области научат превращать идеи в бизнес-проекты

В Южно-Уральском государственном университете состоялся официальный запуск проекта «Акселератор ЮУрГУ». О своем желании поучаствовать в нем заявили 750 студентов из 11 вузов.

Программа рассчитана на три месяца, за это время ребятам предстоит сформировать команды и пройти путь от идеи до продукта. За это время они узнают о маркетинговой валидации идей, создании бизнес-моделей, брендировании, питчах стартапов и продвижении продукта на рынок.

Участников ждут лекции, бизнес-интенсивы, общение с экспертами, форсайт-сессии и мастер-классы, работа с наставниками и партнерами. Победители проекта получат денежные призы.

Участников Акселератора приветствовал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер:

«В течение трех месяцев вам предстоит поверить в себя, в свои силы, доказать, что технологическое предпринимательство – не что-то заоблачное, а реальность. Каждый из вас способен преодолеть те барьеры перед выходом на рынок. Желаю, чтобы вы воспользовались каждым днем этой программы, получили советы от опытных экспертов, а в итоге стали настоящими крутыми предпринимателями».

После открытия на сцене состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие общественные деятели, бизнесмены, эксперты.

Председатель Челябинской Городской Думы Андрей Шмидт призвал сделать Челябинск столицей технологического предпринимательства.

Он напомнил, что несколько лет назад была принята стратегия развития Челябинска, в которой было прямо указано: через 15 лет город должен стать столицей технологического предпринимательства.

«Поэтому вопрос создания эффективной предпринимательской экосистемы для региона важнейший. Есть фонды развития, инструменты для поддержки молодых талантов. Модернизация производства и переход на новые индустриальные рельсы связан именно с феноменом технологического предпринимательства. И ЮУрГУ призван сыграть в этом значительную роль: здесь молодежь впитывает основы знаний, делает первые шаги научного и инженерного творчества. Сегодня на Акслераторе демонстрировались интересные кейсы, когда курсовые и дипломные работы послужили основой для технологического проекта: приложение на смартфоне, инженерные решения. Большая концентрация идейных и креативных ребят – залог успеха города. Хотелось бы, чтобы все присутствующие здесь студенты реализовали свою мечту!» - отметил Андрей Шмидт.

Представители завода КОНАР и других индустриальных компаний поделились идеями задач, за которые могли бы взяться молодые участники Акселератора: например, разработка универсального программного шаблона для управления бытовой техникой «умного дома» с помощью технологии «Интернет вещей», проблемы компьютерного зрения, распознавания лиц и движений от компании 3DiVi, выявление заболеваний по медицинским изображениям.