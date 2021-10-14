14.10.2021
Челябинцы обворовали золоторудное месторождение в Бурятии
14.10.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы
14.10.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске
14.10.2021
В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
13.10.2021
В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове
13.10.2021
Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными
Студенты ЧелГУ поделятся кровью
14.09.2021
В ЧелГУ студентам и преподавателям пришлось эвакуироваться из-за задымления
19.08.2021
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков: Создание университетского кампуса – большая победа Челябинской области
12.08.2021
Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году
14.07.2021
ЮУрГУ и ЧелГУ вошли в рейтинг вузов России 2021 года по уровню зарплат выпускников
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021