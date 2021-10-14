Студенты ЧелГУ поделятся кровью

В пятницу, 15 октября, в Челябинском государственном университете состоится «День доноров» - в вузе будет работать мобильный пункт сбора крови Челябинской областной станции переливания крови.

Как пояснили на станции переливания крови, заготовленную от доноров плазму можно будет отдать в лечебные учреждения региона только после того, как донор совершит второй шаг – сдаст на Станции повторный анализ на инфекции или повторно сдаст кровь.

Донором может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, который весит более 50 кг и не имеет противопоказаний к донорству.

Если вы надумаете сдать кровь, нужно с собой захватить паспорт. А накануне отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи, колбасных изделий, мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц и масла (в т.ч. растительное масло), шоколада, орехов, фиников, авокадо, свеклы и бананов.

В день сдачи крови нужно легко позавтракать. Можно выпить сладкий чай с вареньем, сок, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты.

Нельзя за 48 часов до сдачи крови употреблять алкоголь, а 72 часа до процедуры - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Следует воздержаться от курения за час до процедуры донации.

Непосредственно после сдачи крови рекомендуется расслабленно посидеть в течение 10-15 минут. Если вы чувствуете головокружение или слабость, обратиться к медперсоналу. Воздержитесь от курения в течение часа после донации. Избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъем тяжестей, в том числе и сумок с покупками. Полноценно и регулярно питайтесь в течение двух суток после донации и выпивайте не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай. Употребление алкоголя не рекомендуется.

В Челябинской областной станции переливания крови добавили, что донорам полагается компенсационная выплата на питание (612,5 рубля), справка для предоставления работодателем двух дней отдыха (в день донации и дополнительный день после этого).