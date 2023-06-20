Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы

Студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) смогут получать военно-учётную специальность параллельно с обучением по основной выбранной специальности Более сотни студентов ежегодно смогут получать военные билеты, учась в вузе. Ранее такая возможность была доступна только студентам одного вуза Челябинской области – Южно-Уральского государственного университета.

Как пояснили в пресс-службе ЧелГУ, обучение будущих военных специалистов стало возможным, благодаря подписанию четырёхстороннего соглашения между правительством Челябинской области, министерством обороны РФ, ЧелГУ и ЮУрГУ.

ЧелГУ начнёт собирать заявки на отбор для формирования трёх взводов уже этой осенью, а обучение стартует в сентябре 2024 года.

В числе претендентов – абитуриенты и первокурсники 2023 года очной формы обучения. Для ребят уже формируются индивидуальные учебные планы, которые позволят успешно совмещать учёбу по гражданской и военной специальностям.

Получение военно-учётной специальности освободит студентов по окончании вуза от срочной службы в армии.

Военный учебный центр при ЮУрГУ является одним из старейших в России. Он единственный в регионе ведёт подготовку по различным программам офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии

Студенты обучаются на действующих образцах вооружения и военной техники – все, как на настоящей службе, многие преподаватели участвовали в боевых действиях и готовы поделиться уникальным опытом.

Обучение ведется по классической схеме: офицеры проходят обучение два с половиной года, сержанты – два года, солдаты – полтора года. Также студенты проходят подготовку в ходе 30-дневного учебного сбора на базе воинских частей, где они приводятся к военной присяге и сдают квалификационный экзамен

Как рассказывал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, в 2023 года в ВУЦ появилась новая специальность, в рамках которой будет готовиться инженерный состав для подразделений с беспилотными аппаратами. Первый выпуск состоится через 2,5 года.

По завершении обучения в ВУЦ студенты (после окончания вуза) получают воинские звания «Лейтенант», «Сержант» и «Рядовой» и зачисляются в запас Вооруженных сил РФ без прохождения срочной службы в армии.