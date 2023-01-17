Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в связи с низкими температурами воздуха в помещениях медицинского колледжа и их общежития в Кыштыме (Челябинская область), сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Студенты колледжа и их родители обращались сначала с жалобой к руководству учебного заведения, но ситуация не изменилась в лучшую сторону, и они обратились к губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. Оперативно отреагировало на ситуацию региональное управление СКР.

«Уважаемый губернатор, помогите пожалуйста. В Кыштымском медицинском колледже и принадлежащем ему общежитии температура в комнатах у ребятишек 12 градусов. Дети находятся под одеялами в теплых одеждах», - написала Ирина Антошкина и попросила главу региона принять меры.

Светлана Попова добавила, что вся проблема в плохих окнах, ветер задувает в щели и вымораживает помещения. А обогреватели студентам запретили использовать.

«Учиться невозможно. Если только в шубах сидеть на лекциях, и то не факт. По имеющейся информации, были выделены средства на замену окон, но поменяли только у администрации колледжа (видимо им нужнее, чем детям, живущим в общежитии)», - возмущается Светлана.

Никита рассказывает, что студенты и родители предприняли попытки утеплиться – заткнули окна ватой, но это не помогло. Лена Шархунова отмечает, что они даже плинтуса запенили, но все-равно по полу дуло.

Елена Дмитриева утверждает, что руководство колледжа бездействует и говорит им в ответ на жалобы: «Не нравится, снимайте квартиры. Здесь вам не пять звезд».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность». «В ходе расследования дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц», - добавил Шишков.

В минздраве области заверяют, что в Кыштымском филиале ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» подготовка к зимнему отопительному сезону (промывка, опрессовка системы отопления) прошла своевременно, что подтверждается паспортом готовности.

«В период с 15 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года температура в жилых комнатах общежития составляла от плюс 20 до плюс 24 градусов, что соответствует санитарным нормам», - отмечают в минздраве.

По мнению ведомства, низкие температуры в помещениях колледжа в новогодние каникулы связаны с аномальными морозами. «В период с пятого по 13 января 2023 года в городе Кыштыме установились неблагоприятные метеорологические условия: низкие дневные и ночные температуры воздуха (дневная температура достигала минус 25 градусов, ночная температура достигала отметки минус 29 градусов), кроме того, штормовые порывы ветра достигали 13 метров в секунду, что явилось причиной резкого понижения температуры в жилых комнатах общежития, расположенных с ветренной стороны здания», - объясняют в министерстве.

На 13 января 2023 года температура воды теплоносителя в здании колледжа составляла на подаче плюс 70 градусов, на обратке – плюс 54 градуса, температура воздуха в некоторых комнатах, расположенных с ветренной стороны здания, понизилась до плюс 15 градусов. С 14 января учебные занятия в медколледже проходят в дистанционном формате (до нормализации температуры в комнатах общежития). «Те студенты, которые проживают далеко и не смогли уехать домой, были переселены в тёплые комнаты безветренной стороны здания», - отметили в минздраве.

Правда, родителей не устраивает такое объяснение министерства. По их словам, в комнатах температура не поднимается выше плюс 8-12 градусов. На рамах такие щели, что на подоконнике и окне образуется толстый слой льда и сосулек.

Как утверждает Светлана Попова, в общежитии также есть и еще одна проблема – тараканы и клопы. Студентов попросили на каникулы вывезти все вещи из комнат, чтобы провести санобработку от насекомых. Но почему-то обработали только второй этаж.