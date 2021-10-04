Студенты ЮУГМУ прививаются активнее всех в Челябинской области

Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ) имеет самый высокий процент привившихся от коронавирусной инфекции COVID-9 среди вузов Челябинской области.

По состоянию конец сентября в университете было привито более 76% сотрудников и обучающихся, подлежащих вакцинации «В большинстве групп 100% студентов прошли оба этапа введения вакцин», - сообщает проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ Любовь Рассохина.

В университете жестко контролируют ситуацию с распространением COVID-19, проводя мониторинг дважды в день. «У нас обучаются более четырех тысяч студентов. Согласно указаниям Роспотребнадзора, перед прохождением практической подготовки на клинических базах, они сдают ПЦР-тест», – отметила Любовь Рассохина.

У части ребят приходит положительный ПЦР-тест. Чаще всего ковид у инфицированных студентов протекает в легкой форме, у некоторых вообще нет никакого признака заболевания.

«Положительный тест не означает, что все эти юноши и девушки болеют, - подчеркнула Любовь Рассохина. - ПЦР может быть положительным, даже если человек клиническ и здоров, но для профилактики заражения мы все равно переводим на дистанционное обучение всю группу».

Напомним, с третьего июня в ЮУГМУ, по инициативе и.о. ректора вуза, академика РАН Андрея Важенина, проходит информационно-коммуникационная кампания «COVID-19». В ее рамках в вузе работает мобильный пункт вакцинации ГКБ№2. В начале учебного года он работал ежедневно, сейчас перешел на еженедельный график.

По состоянию на конец сентября было привито от ковида более 400 студентов и сотрудников университета, от гриппа - более 80 человек. «В наличии вакцины “Спутник Лайт”, “ГамКовидВАК”, “КовиВАК” и “Совигрипп”. Наибольшей популярностью среди прививающихся пользуется вакцина “Спутник Лайт”, требующая однократного введения», – говорит врач-эпидемиолог, специалист по биологической безопасности ЮУГМУ Лилиана Хайруллина.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), первым в области, в ближайшее время начнет вакцинацию иностранных студентов. Вуз за счет собственных средств закупил вакцину от ковида для обучающихся иностранцев. «Вакцинация будет проходить с четвертого по 15 октября строго по графику по предварительной регистрации», - уточнили в ЮУрГУ.

Кроме того, для удобства студентов и преподавателей во втором корпусе вуза работает постоянный пункт вакцинации (проспект Ленина 85, первый этаж, Бренд-студия). Все желающие могут привиться от коронавирусной инфекции по вторникам с 12 до 14 часов.

Также студенты и сотрудники университета могут обратиться за прививкой в ГКБ №2 (проспект Ленина 82, кабинет 117) с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00.

«В ЮУрГУ обучение по-прежнему проходит в смешанном формате. В связи с эпидемиологической обстановкой с 23 сентября по 24 октября все поточные лекции проводятся дистанционно. Практические и лабораторные занятия проводятся очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Непоточные лекции также проводятся в университете», - отметили в вузе.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) в целом сохраняется благополучная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией «Вспышек нет, вакцинированы более 1200 студентов», - сообщает пресс-служба вуза.

Пока перевод на дистанционное обучение не планируется. «Сейчас формируются списки студентов, только планирующих поставить прививку. В соответствии с ними и для удобства обучающихся будет составлен график работы мобильных пунктов. До этого пункты вакцинации работали каждый день во всех корпусах университета», - уточнили в университете. Вопрос с вакцинацией иностранных студентов находится в стадии решения.

В Магнитогорском государственном университете (МГТУ) им. Г.И. Носова студенты прививаются в поликлинике ЦК МСЧ (ММК) №3 (студенческая), расположенной на территории университетского кампуса, или же в поликлинике по месту прописки. По состоянию на конец сентября было вакцинировано более 1,3 тысячи студентов, обучающихся по очной и заочной форме. Мобильный пункт периодически работает в Многопрофильном колледже МГТУ им. Г.И. Носова (по мере необходимости).

«Образовательный процесс в университете организован в традиционном формате, но с учётом всех рекомендаций в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией. При необходимости отдельные учебные группы переводятся на дистанционный формат», - уточнили в пресс-службе МГТУ.

С Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) с начала сентября работают мобильные пункты, в которых студенты, профессорско-преподавательский состав и сотрудники вуза могут поставить прививки. В настоящий момент доступны вакцины Кови-Вак и Гам-Ковид-Вак (Спутник V), Спутник Лайт. Кроме того, для всех желающих продолжается вакцинация от сезонного гриппа вакциной Совигрипп (Россия).

Учебный процесс в университете продолжается в обычном режиме. Студенты посещают лекционные и семинарские занятия в вузе.