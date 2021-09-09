Студенты ЮУрГУ пополнят региональный банк крови

Десятого сентября в главном корпусе Южно-Уральского государственного университета будет работать мобильный пункт сбора крови Челябинской областной станции переливания крови.

Для студентов ЮУрГУ донорские акции стали доброй традицией. Обычно в мобильный пункт сдачи крови приходят не только студенты, но и работники учебных заведений. Они на личном примере показывают, что донором крови быть безопасно, полезно и жизненно необходимо для любого здорового человека.

Специалисты Челябинской областной станции переливания крови сообщили, что стать донором может любой гражданин РФ старше 18 лет, весом более 50 килограммов, имеющий регистрацию в Челябинской области и· не имеющий противопоказаний к донорству.

К сдаче крови нужно подготовится. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло. шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы.

Нельзя за 48 часов до сдачи крови употреблять алкоголь, а 72 часа до процедуры – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Следует воздержаться от курения за час до процедуры донации.

Натощак сдавать кровь не нужно. В день сдачи крови легко позавтракать. Можно выпить сладкий чай с вареньем, сок, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты.

Напомним, что донорам полагается компенсационная выплата на питание (612,5 рублей), справка для предоставления работодателем двух дней отдыха (в день донации и дополнительный день после этого).