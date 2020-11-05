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Студотряды готовят к запуску новую инфекционку в Челябинске

Общество
Сегодня, 10:39
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Автор: 
Любовь Юрина

Студенческие отряды Челябинской области провели в День народного единства готовили к запуску корпуса новой инфекционной больницы. Молодые люди отмывали помещения после строительных работ, приводили в порядок палаты перед санитарной обработкой.

Всего в мероприятии приняли участие 40 бойцов студенческих отрядов. Также молодежь помогла в расстановке мебели, бытовой техники и инвентаря в палатах. В очередной раз студенты доказывали, что #ТрудКрут.

«Хотим поблагодарить ребят, которые вышли с такой инициативой. Помощь не бывает лишней, особенно, когда мы все понимаем масштаб строительства новой инфекционной больницы в нашем регионе. А труд, действительно, крут», - сказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Напомним, областная инфекционная больница в Малой Сосновке на выезде из Челябинска была введена в строительную эксплуатацию на прошлой неделе.

В обычное время она рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. В случае эпидемического подъема можно развернуть сразу 482 койки. Каждое крыло новой больницы можно использовать для лечения пациентов с различными инфекциями и оказывать им любую необходимую медицинскую помощь, в том числе реанимационную, операционную».

Для доставки сотрудников лечебного учреждения уже закуплен служебный транспорт. В настоящее время решается вопрос организации вблизи остановочного комплекса для общественного транспорта.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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