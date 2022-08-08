Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»

В ближайшую субботу, 13 августа, в заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) состоится IV гастрономический фестиваль «Крынка». Главным событием нынешнего фестиваля станет дегустация мега-мериндинки «Аркаим».

Как сообщает пресс-секретарь Аркаима Виктория Олиферчук, супер-пирожное размером 1,1 метра на 1,1 метра и весом в четверть центнера изготовят по уникальному рецепту, ингредиенты которого также входят в состав эксклюзивного аркаимского пряника: это мак, джем из черной смородины и мята. Сверху огромную мериндинку украсят шоколадным рисунком, повторяющим контуры археологического памятника поселения Аркаим.



Изготовлением мега-бисквита занялись на челябинской фабрике Южуралкондитер. 13 августа сюрприз доставят в заповедник как раз к обеду, чтобы угостить всех гостей и участников фестиваля.

Но первым блюдом станет супер-каша, которую приготовят на полевой кухне. Организаторы обещают выдать больше 800 порций и накормить всех желающих. Рядом с полевой кухней установят огромный котел, в котором будут готовить плов.

Плюс к этому на территории развернется гастрономическая ярмарка, на которой фермеры представят соленья-варенья, мед, пастилу, пряники ручной работы. В течение дня пройдут мастер-классы по засолке огурцов, выпечке хлеба и приготовлению казачьего супа.

Фестиваль «Крынка» проходит в рамках нацпроекта «Культура» и 35-летия открытия поселения Аркаим.