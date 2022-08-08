08.08.2022
В Перми открывается фестиваль «Щит России»
08.08.2022
Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора
08.08.2022
В Челябинске помолились за российское воинство
08.08.2022
Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе
08.08.2022
В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход
08.08.2022
ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции
Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»
10.06.2022
На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
28.04.2022
Аркаим открывает новый сезон первого мая
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022