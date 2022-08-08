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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.08.2022

С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньш
08.08.2022

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08.08.2022

В Перми открывается фестиваль «Щит России»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.08.2022

Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора
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В Челябинске помолились за российское воинство
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Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе
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08.08.2022

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Заповедник «Аркаим»
Мериндинка
Фестиваль «Крынка»
Общество
08.08.2022 14:04

Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»

В ближайшую субботу, 13 августа, в заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) состоится IV гастрономический фестиваль «Крынка». Главным событием нынешнего фестиваля станет дегустация мега-мериндинки «Аркаим».

Как сообщает пресс-секретарь Аркаима Виктория Олиферчук, супер-пирожное размером 1,1 метра на 1,1 метра и весом в четверть центнера изготовят по уникальному рецепту, ингредиенты которого также входят в состав эксклюзивного аркаимского пряника: это мак, джем из черной смородины и мята. Сверху огромную мериндинку украсят шоколадным рисунком, повторяющим контуры археологического памятника поселения Аркаим.


Изготовлением мега-бисквита занялись на челябинской фабрике Южуралкондитер. 13 августа сюрприз доставят в заповедник как раз к обеду, чтобы угостить всех гостей и участников фестиваля.

Но первым блюдом станет супер-каша, которую приготовят на полевой кухне. Организаторы обещают выдать больше 800 порций и накормить всех желающих. Рядом с полевой кухней установят огромный котел, в котором будут готовить плов.

Плюс к этому на территории развернется гастрономическая ярмарка, на которой фермеры представят соленья-варенья, мед, пастилу, пряники ручной работы. В течение дня пройдут мастер-классы по засолке огурцов, выпечке хлеба и приготовлению казачьего супа.

Фестиваль «Крынка» проходит в рамках нацпроекта «Культура» и 35-летия открытия поселения Аркаим.

Заповедник «Аркаим»
Мериндинка
Фестиваль «Крынка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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