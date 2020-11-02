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Суточная заболеваемость ковидом в Челябинской области неуклонно растет

Общество
Сегодня, 10:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области показатель суточной заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19 в регионе неуклонно растет. Если неделю назад в выходные отмечалось 130 и 133 случая соответственно, то в течение недели регистрировалось 138, 145, 148, 151, 158, 164, 170 заболевших каждый день соответственно с понедельника по воскресенье. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, первого ноября, в регионе подтверждено 20 тысяч 447 случаев коронавируса.

За прошедшие двое суток выписано 182 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 128 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 647 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 175 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 472 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

Растет и число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые получают лечение в ковидных госпиталях региона. На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 630 пациента с подтвержденным Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (неделю назад было 4 тысячи 76, а две недели назад - 3 тысячи 870 пациентов). За сутки добавился 107 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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