Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области за выходные выросло на четверть

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 304 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 9,3% больше показателя предыдущего дня (накануне было отмечено 278). За выходные суточное число заболевших выросло на 25,1%. Среди заболевших ежедневно регистрируется по 10-11 школьников.

Вылечились от ковида в воскресенье 269 человек, в субботу - 129. В выходные умерло два пациента с коронавирусом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 341 тысяча человек, вылечились 329 тысяч 513 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 119 южноуральцев. Из них семь тысяч 840 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 15 августа 2022 года продолжают борьбу с ковидом две тысячи 701 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - две тысячи 667 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.