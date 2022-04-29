Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 181 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 1,1% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 179 инфицированных).

За сутки выздоровели и выписаны из больницы 177 человек, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 179).

Накануне коронавирусная инфекция оборвала жизни пяти жителей, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умер один пациент с ковидом).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 327 тысяч 396 жителей. Сумели справиться с болезнью 315 тысяч 199 пациентов.

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 850 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 572 жителя умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

По состоянию на 29 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 три тысячи 305 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 306 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.