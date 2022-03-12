Суточное число заболевших ковидом южноуральцев сократилось на четверть

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у 1018 жителей области, что почти на четверть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 1343 человек).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 306 тысяч 667 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 1834 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 3883). Всего в регионе сумели победить коварную болезнь 278 тысяч 48 жителей.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 19 жителей, что меньше аналогичного предыдущего дня (накануне умерло 20 человек).

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 438 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 160 жителей скончался непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 12 марта 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 20 тысяч 139 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 20 тысяч 974 жителя).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.