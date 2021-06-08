Свершилось! В Челябинске в кадках возле педуниверситета высадили спиреи

В Челябинске сегодня, восьмого июня, в кадках возле педагогического университета, на пересечении улицы Володарского и проспекта Ленина, высадили красавицы-спиреи.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, работы по высадке спиреи березолистной подходят к концу. По его словам, землю пришлось довозить.

«Высота куста пока небольшая, 50-60 сантиметров, это даёт растению возможность продолжительного роста в ограниченном пространстве. Также у спиреи довольно продолжительный период цветения, и она легко поддаётся формовке», - рассказал Виктор Ереклинцев.

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Напомним, саженцы привезли из питомника в Екатеринбурге. Спиреи украсили опустевшие (после того, как в них погибли хвойные, высаженные в прошлом году) кадки.

Посадочный материал (качественный, хороший, заверил глава района) прибыл в Челябинск в десятилитровых горшках – вариант высадок растений с закрытым комом лучше: и само растение качественней, и приживаемость у него выше.

Напомним, работы высадке хвойных в кадках на Володарского – Ленина власти Центрального района изначально не принимали у подрядчика и не оплачивали (исполнять гарантийные обязательства он в данном случае не должен), так как сразу было понятно: качество посадочного материала оставляет желать лучшего. Соответственно, спирею районная администрация высаживает за свой счет.

Вопрос по кадкам на проспекте Ленина, 71, где также погибли высаженные в прошлом году растения, еще окончательно не решен. Тут исправлять ошибки обязана подрядная организация. На состоявшемся вчера, седьмого июня, аппаратном совещании в мэрии Челябинска глава города Наталья Котова посоветовала Виктору Ереклинцеву идти в суд, если по-другому решить проблему не получается.