Текслер будет следить за мишкой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разобраться с судьбой медведя по кличке Малыш, живущего в кафе на трассе М-5 между Саткой и Бакалом.

Напомним, в соцсетях жительница региона Ирина Самойлова рассказала о двух животных, брошенных на произвол судьбы около федеральной магистрали рядом с неработающим кафе «Берлога». «Там влачат жалкое существование изможденные, полуголодные животные: медведь и собака, - поделилась Ирина и предположила. - Видимо, хозяевам нет дела до умирающих от голода животных, у которых нет возможности даже напиться воды».

В сообществе благотворительного фонда «Открытое сердце» (Сатка) рассказали, что месяц назад арендатор кафе трагически скончался. За животными следила нанятая хозяевами кафе женщина. Общественники и владелица кафе взяли ситуацию под свой контроль. Кафе на днях начнет работать, Малыш будет под присмотром, собаку забрали в приют.

«Конечно, медведю место на воле, в естественной среде. Но Малыш там не выживет, он родился и уже 13 лет живет среди людей», - отметил глава региона, обеспокоенный судьбой зверя.

Накануне по поручению губернатора в гостях у мишки побывали ветеринары и зоозащитники. По их мнению, медведь не болеет, его кормят. А вот место жительства придется отремонтировать. В клетке установят дополнительное ограждение, чтобы защитить зверя от хулиганов.

Ранее активисты «Гражданского патруля», озабоченные судьбой зверя, подготовили обращение в региональную прокуратуру с просьбой обеспечить медведю более комфортные условия жизни, чем те, в которых он находится сейчас. Например, передать косолапого в один из зоопарков Челябинской области.

Алексей Текслер посоветовался с зоозащитником Кареном Даллакяном по этому вопросу. По мнению Карена, Малыша не нужно переводить в зоопарк. Он привык к своему нынешнему месту жительства.

«Буду следить за ситуацией с Малышом, чтобы у него были уход и забота, - заверил губернатор и напомнил. - Люди в ответе за тех, кого приручают».