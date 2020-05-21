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Жители Челябинской области объединились в помощи осиротевшему медведю

Общество
Сегодня, 17:17

Жители Челябинской области объединились в помощи оставшемуся без хозяина медведю по кличке Малыш.

Осиротевший зверь живет, а точнее прозябает, в вольере за кафе "Берлога" на федеральной трассе М-5 "Урал" между Саткой и Бакалом. Там он обитает уже тринадцатый год, при этом никому не известно, на каких основаниях бывший владелец кафе держал здесь дикое животное и имел ли на это соответствующее разрешение, а узнать что-то сейчас не представляется возможным, так как хозяина нет в живых.

Как заявляют общественники из организации "Гражданский патруль", новым владельцам пока не действующего кафе медведь не нужен, но пока зверь не пристроен, они продолжают кормить Малыша и ухаживать за ним по мере возможности.

Активисты "Гражданского патруля" решили поучаствовать в судьбе мишки и и попросили о помощи зоозащитников.

Также общественники подготовили обращение в региональную прокуратуру с просьбой обеспечить медведю более комфортные условия жизни, чем те, в которых он находится сейчас. Например, передать косолапого в один из зоопарков Челябинской области.

На прошлой неделе пост о несчастном Малыше появился в сети Интернет. Жительница региона Ирина Самойлова написала следующее:

"На трассе М-5, между Бакалом и Саткой, давно не работающее кафе "Берлога". Там влачат жалкое существование изможденные, полуголодные животные: медведь и собака. Остается только плакать от понимания безысходного состояния обездоленого лесного испалина. Сегодня (12-го мая) попытались забрать собаку, но ее не отдали, долго доказывали, что животные сытые и счастливые. При почти 30-градусной жаре у них нет ни капли воды. Без вмешательства компетентных органов животных ждет незавидная участь. Видимо, хозяевам нет дела до умирающих от голода животных, у которых нет возможности даже напиться воды".

В этот же день, 12-го мая, в сообществе благотворительного фонда "Открытое сердце" (Сатка) появилась следующая информация:

"Уважаемые подписчики группы! Сегодня к нам поступило много обращений в связи с постом в "Подслушано Бакал". Ситуация такова: месяц назад арендатор кафе "Берлога" трагически скончался, владельцы же наняли для заботы о медведе и собаке женщину (платили ей деньги за уход, на корм животным тоже выделяли достаточную сумму). По словам Амалии, владелицы кафе, нанятая женщина говорила, что в полной мере заботится о животных (и причин ей не доверять не было). Но и полноценного ухода не получали, к сожалению. Амалия уверила нас, что с сегодняшнего дня берет ситуацию с животными под свой полный контроль. Мы сегодня съездили в кафе и сделали видеоотчет. Еще мы попросили Амалию установить в вольер медведю большую емкость для воды, так как нынешняя слишком маленькая. Мы тоже взяли ситуацию с Мишей под свой контроль. Кафе на днях начнет функционировать . Территорию уберут. И животные будут под круглосуточным присмотром. Песика и ещк одну собачку мы завтра заберем в приют".

Агентство "Урал-пресс-информ" будет следить за судьбой косолапого Малыша.

 

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