Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал две недели на устранение последствий разгула стихии в Металлургическом районе южноуральской столицы.

Требование главы региона сегодня, десятого августа, на аппаратном совещании в городской мэрии озвучила глава Челябинска Наталья Котова.

Поручение привести в порядок дворовые территории Металлургического района, где 31-го июля вволю «повеселился» ураганный ветер, Алексей Текслер дал в ходе состоявшейся в воскресенье, десятого августа, рабочей поездки по объектам благоустройства.

На ЧМЗ губернатор и глава Челябинска осмотрели два общественных пространства на Шоссе Металлургов и одно – на улице Байкальской, работы на которых ведутся в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды». Заодно руководители города и области заехали в некоторые дворы Металлургического района.

«Понятно, что после урагана объем поломанных веток был очень большой. Не все оказалось убрано. Часть веток по-прежнему остается на деревьях. Так как они аварийные, их надо убирать. Просьба определиться с главой района по графику выполнения работ и проводить их ежедневно. Закончить нужно за две недели. Это было поручение губернатора. Я вам его озвучиваю. Подготовьте график и предоставьте его мне в течение одного-двух дней», - такое поручение Наталья Котова дала своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.

Что касается благоустройства дворовых территорий (по федеральной программе «Формирование современной городской среды»), то, по словам Астахова, в этом году работы выполнены более чем на 50 процентов. На 11-ти общественных пространствах процент выполнения варьируется от 15-ти до 80-ти процентов.

«Погода показала многие слабые места челябинских дворов, выявила участки, где скапливается вода. Люди годами не могут отпустить своих детей поиграть во дворе – негде. В Металлургическом районе к нам подошла жительница улицы Большевистской, 4. Там ситуация плачевная. Люди ждут благоустройства двора сорок лет», - сказала Наталья Котова.

Градоначальница отметила, что проблемные дворы нужно как можно скорее включать в программу благоустройства и оперативно приводить их в порядок.

Также глава Челябинска остановилась на пляжах. Так как последнее время в южноуральской столице льют дожди, песок прессуется и твердеет. Этого допустить нельзя. Его надо рыхлить, иначе в следующем году горожане вместо песка получат «камень».