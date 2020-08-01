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В Металлургическом районе Челябинска устраняют последствия урагана

Фото: 
Администрация Челябинска
Общество
Сегодня, 11:43
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В Металлургическом районе Челябинска сегодня, первого августа, продолжают устранять последствия урагана, случившегося вечером 31-го июля. 

Как сообщает пресс-служба утром субботы городской мэрии, на улично-дорожной сети силами подрядчика проезд обеспечен в полном объеме. На ЧМЗ работает в общей сложности 36 единиц техники и более 70 дорожных рабочих. За ночь было вывезено более ста кубометров сломанных деревьев, веток и мусора.

Ночью в Металлургическом районе было обнаружено 13 обрывов. В настоящее время работа наружного освещения восстановлена в полном объёме. Сейчас сотрудники МБУ ЭВИС проводят локальные работы на отдельных опорах.

Также в районе работает одна бригада, занимающаяся прошивкой и обследование лицевых канализации.

От СМЭУ ГАИ работает аварийная бригада из четырех человек и автовышки. Все сфетофорные объекты функционируют в штатном режиме. Проводится восстановление дорожных знаков.

От "ЧелябГЭТа" задействованы три аварийно-восстановительные бригады с автовышками. Весь электротранспорт работает в штатном режиме за исключением трамвайного маршрута №19 - на улице Монтажников - многочисленные порывы контактной сети, которые будут восстановлены сегодня.

Вчера вечером, 31-го июля, в пресс-службе городской мэрии сообщили, что устранением последствий урагана на линиях наружного освещения и ливневой канализации в Металлургическом районе занимаются сотрудники МБУ ЭВИС.

Вечером пятницы последствия урагана на объектах улично-дорожной сети устраняли также 32 сотрудника подрядной организации "Строймеханизация" и 14 единиц техники.

Управляющие компании после окончания урагана работали по дворовым территориям, вывозили и убирали то, что можно было забрать без "вышек". Высотная техника заказана на сегодня, первое августа.

Вечером пятницы городские власти сообщили также об отключении электроэнергии в поселках Першино, Дачный, Аэропорт, отметив, что силы мобилизованы, аварийно-восстановительные работы будут вестись до глубокой ночи.

Подрядчик "Строймеханизация" в пятницу направил всю свободную технику и людей на ликвидацию последствий урагана. Работы на улично-дорожной сети на месте координировал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

Также к ликвидации последствий урагана на ЧМЗ подключились ключевые предприятия Металлургического района: ЧМК и "Юничел". На помощь от них пришла дополнительная техника и люди.

По жилому фонду серьёзных повреждений не случилось. Жалобы принимает круглосуточная диспетчерская служба: 735-80-14.

 

 

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