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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований контролировать сроки отключения горячей воды для проведения опрессовок и не допускать превышения установленных нормативов.

Соответствующие распоряжения были даны главам на областное совещании, которое губернатор провел в очном формате

«С началом дачного сезона, как правило, идут жалобы на водоснабжение, кроме того, началась опрессовка. Коллеги, проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативно установленных сроков, - поручил Алексей Текслер. - Как я уже сказал, уже наступил срок активной подготовки к осенне-зимнему периоду несмотря на то, что сейчас только начало июня, все специалисты меня понимают. Поэтому надо этой работой заниматься уже сейчас».

Максимальный срок отключения горячей воды в случае проведения работ по опрессовке составляет две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта этот срок может быть продлен. Что и произошло в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска, где горячая вода в дома должна была вернуться к шестому июня. В городской администрации пояснили, тепловые сети не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений. Следующие испытания назначены на 17 июня.

Автор: Любовь Юрина
отключение водоснабжения
отключение горячей воды
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ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

06.06.2022 15:19

Миасс примет российский этап эндуро-серии

06.06.2022 15:09

Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

06.06.2022 15:07

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях

06.06.2022 14:42

В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город»

06.06.2022 14:11

Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны

06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022 13:32

В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

06.06.2022 12:41

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022 12:15

Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

06.06.2022 12:03

Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

06.06.2022 12:00

Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты