Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований контролировать сроки отключения горячей воды для проведения опрессовок и не допускать превышения установленных нормативов.

Соответствующие распоряжения были даны главам на областное совещании, которое губернатор провел в очном формате

«С началом дачного сезона, как правило, идут жалобы на водоснабжение, кроме того, началась опрессовка. Коллеги, проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативно установленных сроков, - поручил Алексей Текслер. - Как я уже сказал, уже наступил срок активной подготовки к осенне-зимнему периоду несмотря на то, что сейчас только начало июня, все специалисты меня понимают. Поэтому надо этой работой заниматься уже сейчас».

Максимальный срок отключения горячей воды в случае проведения работ по опрессовке составляет две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта этот срок может быть продлен. Что и произошло в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска, где горячая вода в дома должна была вернуться к шестому июня. В городской администрации пояснили, тепловые сети не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений. Следующие испытания назначены на 17 июня.