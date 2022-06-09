09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
08.06.2022
«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России
08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
08.06.2022
Пленный украинец: Командование нас кинуло
08.06.2022
Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
11.07.2018
Два района Челябинска сегодня лишились воды
27.06.2016
В Челябинске под отключение воды попадут несколько улиц Советского района в связи с заменой задвижек
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022