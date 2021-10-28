Текслер нашел замену депутату Айткалиеву на посту руководителя своей общественной приемной в Трехгорном

Депутат из Трехгорного (Челябинская область) Кумар Айткалиев, обвиняемый в мошенничестве при оплате за счет бюджетных средств работ по контракту, отстранен от должности руководителя местной общественной приемной главы региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информацией.

По распоряжению губернатора новым руководителем его общественной приемной в Трехгорном станет Владислав Белобров – генеральный директор ФГУП «Приборостроительный завод имени К.А. Володина».

Как сообщает сайт предприятия, Владислав Белобров награжден почетной грамотой президента РФ (2017), благодарностью генерального директора Госкорпорации по АЭ (2006), благодарностью губернатора Челябинской области (2018), почетным дипломом собрания депутатов Трехгорного (2016).

Имеет звание «Лучший работник предприятия» с занесением на заводской стенд «Слава труду» (2008, 2014, 2018 годы). Является лауреатом премии имени А.Г. Потапова.

Что касается предшественника Владислава Белоброва на посту руководителя общественной приемной губернатора - Кумара Айткалиева, то, по данным следствия, в период 2016-2020 годов он, будучи депутатом Трехгорного, представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. По указанным фиктивным документам Айткалиев похитил более 54-х миллионов рублей, чем нанес существенный ущерб бюджету. Был задержан сотрудниками ФСБ.