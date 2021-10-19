Депутату из Трехгорного предъявлено обвинение в мошенничестве

В Трехгорном (Челябинская область) директору коммерческой организации «Уралспецмонтаж», местному депутату Кумару Айткалиеву предъявлено обвинение в мошенничестве при оплате за счет бюджетных средств работ по контракту.

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, по данным следствия, в период 2016-2020 годов обвиняемый представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. По указанным фиктивным документам Айткалиев похитил более 54-х миллионов рублей, чем нанес существенный ущерб бюджету.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Депутат задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь СК направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 20-е октября.

Напомним, Кумара Айткалиева сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали сегодня, 19-го октября. В его доме прошли обыски.