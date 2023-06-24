Текслер: «Обстановка в Челябинской области стабильная»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел внеплановое заседание регионального оперативного штаба, на котором обсудили вопросы обеспечения законности и правопорядка в области с учетом происходящих в последние сутки в Ростове-на-Дону событий.

«В своём обращении Президент дал исчерпывающую оценку происходящим событиям. Это попытка вооруженного мятежа, предательство в трудный момент, когда наша армия бьется с врагом», - отметил глава региона.

Губернатор заслушал доклады руководителей силового блока и органов власти. Правоохранительные структуры и региональные органы власти работают в штатном режиме. Все необходимые мероприятия в регионе осуществляются в полном объеме. Общественный порядок обеспечен. «Обстановка в Челябинской области стабильная, ситуация находится под полным контролем органов государственной власти и правоохранительных органов. Работа всех структур скоординирована», - констатировал Алексей Текслер.

Губернатор рекомендовал каждому жителю Южного Урала проявлять необходимую в настоящее время бдительность. При видимых провокациях информировать органы полиции и правопорядка.

«Силы, которые пытаются нас расколоть, сломать наше единство, получат жесткий отпор. Давайте сплотимся вокруг нашего Президента, продолжим работу на благо России и Челябинской области», - призвал губернатор.

В настоящий момент не планируется введения дополнительных ограничительных мер. Запланированные мероприятия не будут отменяться. Они будут проводиться с обеспечением всех мер безопасности.