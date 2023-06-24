24.06.2023
И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента
24.06.2023
В парке имени Гагарина во время движения открылась кабинка колеса обозрения
24.06.2023
В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
Текслер: «Обстановка в Челябинской области стабильная»
Губернатор – южноуральцам: «Давайте сплотимся вокруг нашего Президента»
23.06.2023
Текслер поручил принять дополнительные меры по защите железнодорожных объектов
23.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
22.06.2023
В Челябинской области обновляют общественный транспорт, но вопросы к маршруткам остаются
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023