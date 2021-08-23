Текслер оценил в Чурилово дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот

В 2021 году более 3,1 тысячи жителей Челябинской области, проживающие в аварийных домах, смогут переехать в новые квартиры.

В понедельник, 23 августа, губернатор Алексей Текслер побывал в микрорайоне Чурилово (Челябинск) и осмотрел дом № 50А по ул. Эльтонской2-й, построенный для переселенцев и детей-сирот.

По словам главы региона, Челябинская область намерена досрочно выполнить программу по переселению жителей из ветхо-аварийного жилья. «Программа рассчитана до 2024 года, но у нас задача - к концу следующего года ее выполнить», - рассказал губернатор.

На эти цели направляется более одного миллиарда рублей из федерального бюджета и порядка одного миллиарда рублей - из регионального бюджета. Средства из областного бюджет были выделены по программе «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» (госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ»).

«В этом году по совокупности мы переселим более трех тысяч 100 человек, - пояснил Алексей Текслер. - Будем эту работу продолжать, потому что ежегодно признается ветхо-аварийным жилье, и мы должны эту программу постоянно обновлять. Для нас этот вопрос один из приоритетов, наравне с проблемами дольщиков».

Кроме того, Алексей Текслер вручил ключи от квартир двум детям-сиротам – 21-летней Алене Братцевой и 22-летнему Александру Степанковскому. Новые квартиры в этом доме они получили на условиях договора найма.

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Вместе с новоселами Алексей Текслер осмотрел благоустройство придомовой территории, а также побывал в одной из квартир. На новоселье губернатор пообещал Алене подарить холодильник, а Александру - стиральную машину.

«Для каждого молодого человека квартира – важный этап в жизни, я по себе вспоминаю. И здорово, что молодые люди получили сегодня ключи от своих квартир, начнут новую жизнь, я очень рад, что каждый из ребят думает о семье. Это здорово», - сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, в текущем году на покупку квартир для детей-сирот направляется рекордная сумма – около 900 миллионов рублей, большая часть средств – из областного бюджета (софинансируют расходы местные бюджеты). Порядка 900 молодых людей получат ключи от квартир.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства области (М. Власова)