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Текслер рассказал, когда и как Челябинская область выйдет из режима самоизоляции

Общество
Сегодня, 15:07
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал? при каких условиях в регионе может быть ослаблен действующий режим повышенной готовности.

«Для принятия решения по послаблению режима, нам нужно приостановить распространение инфекции», - пояснил Алексей Текслер на брифинге 22 апреля.

По его словам, на сегодня власти предпринимают все меры для недопущения серьезного распространения инфекции по территории области. Но пока ежедневно число заболевших увеличивается. Правда, последние несколько дней темпы прироста несколько сократились. Но в то же время накануне зафиксирован второй случай смерти от ковидной пневмонии.

Алексей Текслер также рассказал, что регион будет выходить из режима обязательной самоизоляции постепенно. «Первый этап – открытие сфер экономики с низким уровнем контактов, это индивидуальные услуги качества жизни. Могут быть открыты некоторые небольшие магазины, торгующие непродуктовыми товарами при обязательном соблюдении всех профилактических мероприятий, соблюдения социальной дистанции», - уточнил губернатор.

На втором этапе разрешат работать крупным магазинам и торгово-развлекательным комплексам (ТРК), фитнес-центрам, организациям общественного питания.

«Мы прорабатываем сейчас инструкции для этих учреждений», - отметил Алексей Текслер.

Третьим этапом станет разрешение проведения массовых мероприятий. «Но сроки этих этапов зависят от нас самих, как мы соблюдаем сейчас предписания», - подчеркнул Алексей Текслер и напомнил, что в обязательном порядке при принятии всех решений будет учитываться статистика заражений.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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