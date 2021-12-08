Текслер: У нас нет запрета на проведение новогодних утренников и допуска на них родителей

В Челябинской области не вводили единого запрета на проведение новогодних мероприятий в детских садах и школах. Решение о возможности организации утренников принимается в каждом конкретном случае с учетом эпидемиологической ситуации в муниципалитете.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе «Прямой линии» восьмого декабря, отвечая на обращение жительницы, которая пожаловалась на запрет допуска родителей на новогоднее мероприятие в их детском саду.

«У нас нет никаких общих запретов по части присутствия родителей на утренниках в детских садах. Такие решения, в зависимости от эпидситуации, принимает руководство конкретного учреждения», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил министерству образования и науки региона еще раз более внимательно проработать тот вопрос вместе с муниципальными образованиями.

Как пояснили в пресс-служба минобрнауки региона, в соответствии с пунктом 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 N 16 запрещается в образовательных организациях проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

«Вместе с тем, указанные правила не устанавливают запрета на посещение ДОО родителями воспитанников. Образовательная организация самостоятельно принимает решение, в каком формате проводить детские утренники (в актовом зале или в самой группе, с присутствием родителей или при помощи организации видеотрансляции), с учетом эпидемиологической ситуации», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает комитет по делам образования в Челябинске, новогодние мероприятия внутри детских коллективов (групп, классов) в образовательных организациях областного центра организуются с соблюдением профилактических мер (соблюдение масочного режима и социальной дистанции, недопущение пересечения детских коллективов и другие). «Образовательная организация самостоятельно принимает решение, в каком формате проводить детские утренники», - отметили в комитете.

Минобрнауки и комитет напоминают, что ответственность за сохранность здоровья детей, за пребывание детей и их родителей в образовательной организации несет её руководитель, который взвешивает все риски и принимает соответствующее решение.