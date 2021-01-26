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Текслер вручил награды сотрудникам ДПС, которые, рискуя жизнью, спасли детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды сотрудникам ДПС, которые, рискуя собственной жизнью, приняли на себя удар встречного автомобиля при сопровождении автобуса с детской спортивной командой.

«Вручил заслуженные награды сотрудникам ДПС ГИБДД Ивану Новоселову и Дмитрию Шумакову. Четвертого января они, рискуя жизнью, спасли от аварии автобус с детской хоккейной командой на трассе М-5», - написал в своем официальном аккаунте ВКонтакте Алексей Текслер.

Напомним, ДТП произошло утром четвертого января 2021 года на федеральной трассе М-5. Автобус доставлял 17 юных хоккеистов из Южноуральска в Златоуст на соревнования. Его сопровождал патрульный экипаж ДПС ГИБДД МО МВД России «Южноуральский».

В районе Миасса на полосу встречного движения перед автобусом выехал автомобиль Киа Сид, за рулем которого находился 20-летний курсант военного училища.

Старшие лейтенанты полиции Иван Новоселов и Дмитрий Шумаков, находившиеся в машине сопровождения, мгновенно приняли решение принять удар на себя и направили патрульный УАЗ на перерез иномарке.

На месте происшествия погиб пассажир KIA Ceed. Водитель и 56-летняя пассажирка иномарки, а также водитель патрульного УАЗа были госпитализированы. Позднее женщина скончалась в больнице. Все дети, ехавшие в автобусе, остались живы и здоровы.

Сегодня, 26 января, на коллегии МВД Алексей Текслер в присутствии руководителей подразделений регионального полицейского главка вручил почетные грамоты Ивану Новоселову и Дмитрию Шумакову за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

«Поблагодарил полицейских за храбрость и самоотверженность. Горжусь ими», - отметил Алексей Текслер.