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На трассе под Миассом в автобус с юными хоккеистами врезалась иномарка

В ДТП с хоккейной командой один человек погиб

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В ДТП с хоккейной командой один человек погиб

В Челябинской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства резонансного ДТП с участием иномарки и автобуса, в котором из Южноуральска в Златоуст ехала детская хоккейная команда. Один человек погиб на месте, трое госпитализированы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», авария с участием иномарки и автобуса, котором ехали юные хоккеисты, произошла четвертого января под Миассом.

«В сопровождении патрульного экипажа ДПС ГИБДД «Южноуральский» следовал автобус, в котором находились 17 юных хоккеистов из Южноуральска, направлявшихся в Златоуст на соревнования. По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал автомобиль Киа Сид под управлением молодого человека 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В результате столкновения Киа Сид и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя легковых транспортных средств и пассажирка Киа доставлены в медицинское учреждение. Среди детей пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.