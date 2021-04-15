Текслер: Я сюда не просто так приехал

Жители Ленинского района Челябинска, написавшие наибольшее число жалоб в Инстаграм губернатора Алексея Текслера, дождались встречи с главой региона и смогли лично рассказать ему обо всех дорожных проблемах, показать их и обратиться с просьбами.

«Я сюда не просто так приехал. В моем Инстаграме самое большое количество жалоб было отсюда», - рассказал в ходе встречи с жителями Алексей Текслер.

Местные жители жаловались на состояние улицы Агалакова, в том числе из-за подтоплений, на отсутствие дороги по улицам Агалакова и Гранитной.

Первые дома в этом микрорайоне были построены в 2016 году. Жительница дома №66 Ирина Бояршинова рассказала главе региона, что она купила квартиру в этом микрорайоне шесть лет назад. Здесь живут порядка 3,5 тысячи человек, а заезд только один. «Когда заезжали, была зима и мы не знали, что дорог нет. Сначала надеялись. Нам власти обещали, сочувствовали. Мы даже в 2016 года за свой счет щебень закупали, засыпали дорогу. И все ждали. Но….», - поделилась местная жительница. Весной и осенью ни заехать, ни выехать невозможно.

Евгений Тефтелев (на тот момент глава Челябинска) обещал, что дорога будет построена в 2017 году. Но обещание свое так и не выполнил, покинул занимаемый пост (а сейчас отбывает наказание за получение взятки).

Новое руководство, придя к власти, выяснило, что в комитете дорожного хозяйства не было ни одного проекта на строительство дорог в новых микрорайонах. «Первое, что мы сделали в 2020 году, - заключили проекты. Ваша улица была одной из первых», - рассказала глава Челябинска Наталья Котова жительнице улицы Агалакова. В этом году будет разработана проектная документация, пройдена госэкспертиза. Строительство начнется лишь в 2022 году.

«Так долго», - не сдержала сожаления жительница. «К сожалению, это деньги и время», - пояснила мэр.

Сегодня Алексею Текслеру представили проект реконструкции автомобильной дороги Агалакова и улицы Гранитная. Предстоит построить участок дороги протяженностью 1,6 километра на Агалакова и 1,3 километра - на улице Гранитная.

«Названия красивые - Самоцветная, Славная, Прохладная, а дорог нет. Жители шесть лет без дороги. Почему сразу не спроектировали дороги вместе со стройкой?», - поинтересовался Алексей Текслер.

Губернатору пояснили, что прежнее городское руководство не уделяло внимания комплексности застройки. Застройщик строил, а по инфраструктуре решения не принимались. При этом у муниципалитета не было оснований отказать в предоставлении участка под застройку только потому, что не запроектирована дорога.

«Меня это глубоко возмущает. Это не только здесь, к сожалению. Такая устоявшаяся практика, когда жилье строили, а рядом дороги (это то, что должно быть обязательно) просто ужас. Дорога, тротуар, некоторые дома без тротуаров сдавались. Школы так строят, детские сады строят. Я вам за ту власть говорю, что это никуда не годится, - выразил свое негодование Алексей Текслер. -. Мы в этом году начали порядок наводить. Начали проектировать дороги».

Планируется проект улицы Агалакова передать в госэкспертизу в июне 2021 года, а Гранитную – в июле. Но до этого сначала нужно будет получить определенные технические условия на переустройство инженерных сетей. На этом участке очень большой пучок инженерных сетей. И теперь, чтобы сделать дорогу многое придется переделывать, в том числе инженерную инфраструктуру. Надо будет все защищать, перестраивать.

«В этом году сделали проект. В следующем году в сезон наведем здесь порядок. Мы исправляем и исправим недоработки прежней власти, даже в этом не сомневайтесь, - пообещал Алексей Текслер.- На будущее надо сделать выводы. Мы об этом с главой говорили. Чтобы без дорог сдавалось жилье – это недопустимая ситуация. Такого больше не будет.

Жители попросили губернатора дать им возможность контролировать весь ход работ. Алексей Текслер тут же на месте дал поручение главе Наталье Котовой проработать этот вопрос. «Поручите заместителю постоянно быть в контакте с жителями. Все стадия – от проектирования, до принятия решения и стройки – должны быть доступными.

Губернатор порекомендовал сделать чат, где жители смогут узнавать, что происходит и получать все ответы на свои вопросы.

«Повторюсь, я не просто так сюда приехал. Приходится исправлять ошибки прежней власти. Я возьму этот объект на особый контроль», - подытожил Алексей Текслер.