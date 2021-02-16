Тефтелев задержится в СИЗО на праздники

Бывший глава областного центра 23 февраля и 8 марта встретит в СИЗО Челябинска. Лишь после праздников он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.
Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона. По предварительной информации, поедет «отдыхать» в колонию взяточник Тефтелев только в конце марта.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 28-го октября Центральный районный суд признал Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима (по части пятой статьи 290 УК РФ) со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей (это пятнадцатикратный размер взятки).
Напомним, Тефтелев в период 2015-2019 годов в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку частями – на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взамен Тефтелев обеспечил тому общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов.