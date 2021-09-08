Текслер: Южноуральцы, которые понимают угрозу, уже привились, теперь надо вовлечь сомневающихся

Жители Челябинской области, которые понимают всю опасность коронавирусной инфекции COVID-19 и ее негативные последствия, уже поставили прививку от ковида. Теперь перед властями региона стоит задача привлечь к вакцинации тех, кто сомневается в целесообразности этого шага и занял выжидательную позицию.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе встречи с главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» («Коммунарка»), кандидатом медицинских наук Денисом Проценко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на встрече обсуждались актуальные вопросы развития здравоохранения, текущая эпидситуация по коронавирусу в регионе, а также роль вакцинации в борьбе с COVID-19.

Как отметил Москвы Денис Проценко, ссылаясь на международный медицинский опыт, коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме у тех граждан, которые не были привиты от этого заболевания.

По сегодня в России преобладает штамм «дельта». Руководитель «Коммунарки» отметил, что на сегодня в стране утверждены единый протокол и подход к лечению пациентов с коронавирусом. В третью волну коронавируса протокол терапии особо не изменился.

«Но что очень важно - у нас появился инструмент под названием «Вакцина», который минимизирует риски попадания даже в такие крутые госпиталя [областной инфекционный центр в Малой Сосновке под Челябинском – прим. ред.], тем более в отделение реанимации тяжелого течения», - отметил Проценко.

Главврач отметил, что на сегодня проблема в том, что не всех удается убедить прививаться, а без коллективного иммунитета остановить распространения вируса не удастся.

«То, что очень беспокоит меня как медика сегодня, это, конечно, отношение к вакцинации. Потому что без коллективного иммунитета прогнозы строить очень сложно, - считает Денис Проценко. -Уверен, что дальнейшая эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, от их активной позиции в отношении вакцинации». По его мнению, на сегодня медики и массмедиа должны объединиться, чтобы объяснять, убеждать сомневающихся вакцинироваться.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в регионе удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, но ситуация остается напряженной. А в территориях, где мало привитых, отмечается рост числа заболевших ковидом. Единственный способ – наращивание темпов вакцинации.

«Ситуация по вакцинации у нас такова: граждане, которые понимают угрозу, в основном уже прививку поставили, и сейчас наша основная задача - вовлечь тех, кто сомневается», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что в области нашли способ мотивации студентов к вакцинации: «Запустили совместную со Сбером акцию, по которой все вакцинированные студенты на территории Челябинской области, вне зависимости от возраста, получают бесплатную трехмесячную подписку СберПрайм».

Жители области могут привиться в поликлиниках по месту жительства, а в выходные - в ТРК, парках, на площадях, на рынках. В вузах открыты мобильные пункты вакцинации. «Вопрос лишь в том, чтобы человек принял решение, - отметил Алексей Текслер и подчеркнул. - Вакцинация у нас добровольная».