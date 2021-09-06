В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации

В высших учебных заведениях Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации, где, не отрываясь от учебы, студенты могут поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 и получить подарок.

Вакцинированные студенты получат бесплатный доступ к цифровым сервисам по подписке СберПрайм на три месяца: просмотр фильмов и сериалов на Okko, более 45 миллионов музыкальных треков и подкастов без рекламы на Сберзвуке, доставка продуктов на дом, облачное хранилище файлов на Сбердиске и экономия при услугах заказа такси «Ситимобил» и при использовании других полезных цифровых сервисов.

Дополнительно студентам, поставившим прививку, при заказе от одной тысячи рублей в СберМегаМаркете будет предоставлен промокод на 500 рублей, которые они могут использовать для покупок товаров в СберМегаМаркете.

«В сегодняшних условиях сложно переоценить значение вакцинации, тем более для людей, которые регулярно находятся в больших коллективах. Мы не обязываем прививаться наших студентов, однако делаем всё, чтобы они осознали важность этого шага – в первую очередь, для своего здоровья и здоровья своих близких», - рассказал Сергей Таскаев, ректор ЧелГУ. По словам руководителя, в вузе регулярно проводится вакцинация сотрудников и студентов с привлечением специалистов городских поликлиник. Многие уже привились дважды. Теперь медработники будут приезжать в ЧелГУ чаще и темпы вакцинации повысятся.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) ждет студентов на вакцинацию в понедельник и вторник по адресу: ул. Братьев Кашириных, 129, в среду - ул. Молодогвардейцев, 70Б, в четверг - ул. Молодогвардейцев, 57, в пятницу - пр. Победы, 162В. Время приема – с 10 до 16 часов.

Студент ЧелГУ Лев Татаркин рассказал, что принял решение о вакцинации после изучения проведенных исследований. «После публикации отчета Минздрава Аргентины, где прививали Спутником, окончательно определился. До нового штамма студенты, в большинстве своем, болели не тяжело, а сейчас все больше молодёжи на больничных койках! Также я опасался из-за побочных эффектов, которые, возможно, могут появиться. Но чем больше изучаешь научных статей и общаешься с профессионалами - тем спокойнее», - поделился своими аргументами в пользу вакцинации студент.

По его словам, «плюшка» для вакцинированных - подписка на СберПрайм – станет хорошим способом протестировать сервис.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) мобильные пункты вакцинации будут работать ежедневно по двум адресам пр. Ленина, 81 (с девяти до 16 часов) и пр. Ленина, 82 (поликлиника ГКБ№2, с восьми до 18 часов).

«Я решил прививаться, потому что доверяю медицине. Во-первых, очень беспокоюсь за здоровье моих близких, во-вторых, я беспокоюсь и по поводу собственного здоровья, поэтому решил поставить вакцину, – рассказал Рустам Шакиров, студент 2-го курса ЮУрГУ. - Насчёт дополнительного сервиса: никогда до этого не пользовался сервисом СберПрайм и подарочный промо-код станет отличной возможностью с ним познакомиться».

Студентов Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) ждут на прививку в понедельник, вторник и среду в главном корпусе (ул. Воровского, 64) с восьми часов 30 минут до 14 часов, а в четверг и пятницу – в учебном корпусе №2 (ул. Воровского, 64) с 13 до 16 часов.

«Я будущий врач и уже сейчас прохожу практическую подготовку в больнице, поэтому вопрос вакцинироваться или нет, передо мной не стоял. Конечно же, вакцинироваться, чтобы сберечь не только свое здоровье, но и здоровье пациентов, - поделилась Даниэль Злоказова-Вербицкая, студентка 2 курса факультета «Лечебное дело» ЮУГМУ. - А промокод от СберПрайма стал очень приятным бонусом, я активно пользуюсь многими приложениями из этого списка».

Студентам Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ)

предоставлена возможность вакцинироваться в понедельник, вторник и пятницу с 10 до 16 часов по адресу: ул. Энтузиастов, 15А, в среду и четверг - пр. Ленина, 76.

Студенты Южно-Уральского педагогического университета (ЮУрГГПУ) могут привиться в понедельник по адресу: пр. Ленина, 69, а во вторник, среду, четверг и пятницу – в мобильных пунктах по двум адресам: ул. Сони Кривой, 34 и ул. Бажова, 46А.

УралГУФК организовал мобильный пункт вакцинации от ковида по адресу ул. Орджоникидзе, 1. Прививку можно поставить с 10 до 16 часов с понедельника по пятницу.

Мобильные бригады будут прививать от коронавируса 10 до 16 часов с понедельника по пятницу также: в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) в корпусе по ул. Орджоникидзе, 36А, в УРСЭИ РАО – в здании на ул. Свободы, 155, в РАНХиГС, Челябинский филиал - ул. Комарова, 26, в Челябинском филиале Финансового университета при Правительстве РФ - ул. Работниц, 58, в Российском государственном университете правосудия - ул. Энергетиков, 63А, в МИДИС Институт дизайна и сервиса - ул. Ворошилова, 12.

В Южно-Уральском технологическом университете мобильные пункты вакцинации будут работать с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов по адресу: пр. Комсомольский, 113А, в Магнитогорском государственном техническом