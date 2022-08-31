Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 8,6% больше показателя предыдущего дня (583 человека, прирост 1,6%).

Среди заболевших 22 школьника, их число также увеличивается (днем ранее – 20). И это еще не начался учебный год, активное общение учеников и обмены вирусами.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 250 человек (днем ранее – 49). Накануне умерло двое пациентов с коронавирусом, что больше аналогично показателю предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 348 тысяч 644 человека, вылечились 333 тысячи 75 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 139 южноуральцев. Из них семь тысяч 860 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 31 августа 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть тысяч семь человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 388 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.