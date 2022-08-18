18.08.2022
Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения
18.08.2022
Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой
18.08.2022
В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова
18.08.2022
Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году
18.08.2022
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
Территорию у челябинского «Станкомаша» превращают в зеленый уголок
17.08.2022
Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска
17.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
16.08.2022
В Курчатовском районе появится новое место отдыха для семей с детьми
16.08.2022
В «Плодушке» обустроят аллеи и велодорожку, челябинцам нужны и нормальные подходы к парку
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022