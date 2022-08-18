Территорию у челябинского «Станкомаша» превращают в зеленый уголок

В Ленинском районе Челябинска завершается первый этап благоустройства сквера возле дворца культуры «Станкомаш». Совсем скоро ленинцы смогут наслаждаться прогулками под открытым небом на новом общественном пространстве.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, сквер благоустраивают в границах улиц Коммунаров, Челябинского рабочего и переулка Шота Руставели. К настоящему времени данная территория уже заметно преобразилась: здесь проложены новые тротуары и аллеи, установлены современные скамейки и урны.

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В сквере уже монтируется наружное освещение, устраиваются системы автоматического полива, укладываются газоны (газоны и автополив «охватят» площадь в 7,648 тысячи квадратных метров).

Высадка деревьев и кустарников начнется ближе к концу августа. Напомним, в соответствии с контрактом в сквере перед ДК «Станкомаш» высадят 137 ив, яблонь, лип и хвойных деревьев, а также четыре тысячи 889 кустарников (кизильник, боярышник, пузыреплодник, сирень, спирея, чубушник).

Местом притяжения отдыхающих в данном сквере обещает стать «сухой» фонтан. За происходящим в сквере будет следить система видеонаблюдения.

В 2023 году работы будут продолжены - здесь разместят детские и спортивные комплексы, а также малые архитектурные формы.

Общая стоимость работ, рассчитанных на два года, составляет 125 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, на прошлой неделе ознакомительную экскурсию по скверу провел глава Ленинского района Александр Орел, напомнивший, что концепцию благоустройства данного общественного пространства разработала компания «Газоны Урала» (данная организация отвечает и за озеленение, и за обустройство «сухого» фонтана) при сопровождении Агентства инновационного и инвестиционного развития и управления архитектуры Челябинска.