Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией

Управление архитектуры Челябинска опубликовало проект решения комплексного развития территории около Каширинского рынка, согласно которому предлагается изменить ее границы, исключив из них участки ГСК «Таганай», АЗС и подстанции.

Через 45 дней после того, как КУИЗО известит о грядущем КРТ собственников всех участков и объектов недвижимости, которые входят в новые границы реновации, мэрия примет решение о комплексном развитии территории, если собственники не заявят о реновации по собственной инициативе.

Застройщик определится по результатам торгов, отметили в управлении архитектуры.

Отметим, на территории возле Каширинского рынка в Калининском районе будет реализовано два проекта. Первый - КРТ рынка по инициативе собственников (одну часть территории, непосредственно сам рынок, подвергнут реновации сами собственники, с которыми администрация уже заключила договор), второй проект - КРТ прилегающей к Каширинскому рынку территории, границы которой изменили, – реализуют по инициативе администрации Челябинска (именно данный проект опубликован на сайте управления архитектуры).

О том, какие территории могут подвергнуть реновации в Челябинске, агентство «Урал-пресс-информ» писало ранее. Речь идет о десятках застроенных участков.