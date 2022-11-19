19.11.2022
Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
19.11.2022
В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
19.11.2022
На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
19.11.2022
Челябинские лыжники протестировали новую трассу в районе Карпова труда
Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
Проект КРТ опубликовало управление архитектуры Челябинска
02.06.2022
В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки
18.04.2022
Челябинцы с улицы Свободы решат, войдет ли их дом в программу КРТ
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022