06.12.2022
«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки
06.12.2022
Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска
06.12.2022
Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты
06.12.2022
В Магнитогорске наградили волонтеров
06.12.2022
Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника
06.12.2022
В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут
На путях по Новороссийской продолжаются технологические работы
17.11.2022
Пострадавшей при ДТП остановке в Челябинске вернули крышу
17.11.2022
Челябинцы жалуются мэру на водителей 128-й маршрутки и на ситуацию с транспортом в целом
16.11.2022
В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов
01.11.2022
Новые экологичные автобусы вышли на челябинский маршрут №15
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022