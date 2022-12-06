Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут

В Челябинске с сегодняшнего дня, шестого декабря, и до конца текущей недели трамваи не будут ходить в Ленинский район после десяти часов вечера. Движение будет возобновляться после пяти утра – и так всю неделю.

Как отмечает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ», закрытие движение связано с технологическими работами на путях по улице Новороссийской.

Трамваи маршрутов №18 и №22 в указанный период пойдут до кольца «Харлова», а 12-й маршрут – отменяется.