Транзитный поток грузовых автомобилей направят в обход Миасса

В Челябинской области планируется построить автомобильную дорогу в обход Миасса в направлении Екатеринбурга, которая позволит пустить в объезд города транзитный поток грузового транспорта.

Этот проект презентовал губернатор Алексей Текслер на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Для реализации проекта предстоит построить 35 километров нового дорожного полотна и реконструировать семь километров. Глава региона обратился с просьбой к минтрансу оказать поддержку этому проекту.

Алексей Текслер также рассказал, что в 2020 году размер регионального дорожного фонда превысил 20 миллиардов рублей, из них 3,9 миллиарда - это федеральные средства. Всего в этом году в Челябинской области в нормативное состояние будет приведено 797 километров автодорог, за счет федеральных ресурсов отремонтируют порядка 297 километров дорог (в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В текущем году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области направлено 4,8 миллиарда рублей из всех источников финансирования. В общей сложности будет отремонтировано порядка 200 километров дорог. В настоящее время заключены контракты на ремонт 99 объектов из 101 запланированного.

Алексей Текслер выразил отдельную благодарность за выделение дополнительных 836 миллионов рублей из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных дорог. Также эти средства пошли на ремонт улично-дорожной сети городских агломераций – Челябинская и Магнитогорская.

Евгений Дитрих и Алексей Текслер обсудили вопросы реконструкции федеральных автодорог, проходящих по территории области, и выделения федерального финансирования региону на дорожные работы в 2021 году.

Так, к 2028 году планируется организовать четырехполосное движение по трассе М-5 «Урал» на всем участке дороги, которая проходит по региону. Четыре полосы будет иметь и трассы Челябинск – Екатеринбург. Ее капремонт завершится в течение нескольких лет.

Как сообщили в пресс-службе минтранса РФ, на встрече также шла речь о реализации социально значимых проектов. Таким, например, является реконструкция Ленинградского моста в Челябинске, соединяющего два крупных района города – промышленный Тракторозаводский и спальный Калининский. Реконструкция моста восстановит его транспортно-эксплуатационные характеристики и увеличит пропускную способность. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию. Реконструкцию планируется провести в 2020-2022 годах.

Важным проектом является капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями на ул. 9 мая в Магнитогорске. Путепровод обеспечивает транспортную связь северо-восточной части города с Магнитогорским металлургическим комбинатом. По путепроводу проходят маршруты общественного транспорта, обеспечивающие передвижение горожан к месту работы. Капитальный ремонт объекта снимет все имеющиеся ограничения и увеличит пропускную способность путепровода.

Помимо этого, обсуждался проект «Притяжение» в Магнитогорске, представляющий собой масштабный универсальный центр, в котором будут сконцентрированы объекты спортивной, медицинской, музейной, образовательной и культурной направленности. Для его транспортного обеспечения необходимо построить почти 16 километров улично-дорожной сети, в том числе пять километров основных и около 11 километров внутриквартальных проездов.

Как сообщил глава региона, в ноябре текущего года планируется запустить электропоезда «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Это позволит значительно сократить время в пути между городами по сравнению с действующим автобусным сообщением.

Также на встрече рассмотрены вопросы развития авиаперевозок из Челябинска, реконструкции аэропорта Магнитогорска и обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта.

Фото: минтранс РФ