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Троицк не справляется с потоком своих пациентов с ковидом, на помощь придет Южноуральск

Общество
Сегодня, 17:04
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, вызванными ковидом. В начале ноября на базе терапевтического отделения горбольницы откроют Южноуральска, так как Троицк уже не справляется с потоком своих пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 октября.

«Достаточно большой поток идет из Троицка и город не справляется своими койками. Было принято решение об усилении Южноуральска», - рассказала Ирина Альфредовна. Напомним, в Троицке под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией отдано 30 коек.

Кроме того, с 26 октября открыто 25 коек по лечению пациентов с коронавирусом на базе горбольницы №3 Миасса и 25 мест по долечиванию.

На сегодняшний день развернуто шесть тысяч 179 коек на базе 27 медицинских организаций области (в пятницу было пять тысяч 979 коек). На утро понедельника было свободно порядка 20 процентов от общего коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

За прошедшие сутки проведено одна тысяча 4402 исследования на компьютерном томографе.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
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