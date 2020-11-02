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У Натальи Котовой выявили пневмонию

Общество
Сегодня, 10:20
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Глава Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией.

Об этом в телеграм-канал сегодня, второго ноября, сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

По словам Владимира Сафонова, Наталья Котова сдала три анализа на COVID-19. Все они - отрицательные.

Наталья Котова лечится и работает дистанционно. Коллеги желают ей скорейшего выздоровления.

 

 

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Наталья Котова
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