Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии

В Челябинске завершились Дни науки в регионе. В этом году масштабное событие было посвящено десятилетию науки и технологий в России и усилению роли науки в развитии Челябинской области.

Южно-Уральский государственный университет стал главной площадкой мероприятия, где представители министерств и ведомств, научные сотрудники, ученые, представители реального сектора экономики обсудили актуальные вопросы научно-технологического развития региона.

На сессии «УМНОЦ как инструмент развития вузов и предприятий. Комплексная научно-техническая программа: новый вектор развития региона» проекты и вопросы взаимодействия обсуждали представители организаций-участников Уральского НОЦ.

«Наши проекты соответствуют задачам, которые сегодня ставит государство по развитию отраслей и технологий, имеющих потенциал импортазамещения. Челябинская область и Уральский регион в целом имеет большой портфель прорывных проектов, которые УМНОЦ поддерживает», - отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер, говоря об основных проектах университета, которые реализуются в рамках Уральского НОЦ.

В пресс-службе ЮУрГУ сообщили, что круглые столы были посвящены проектам в области цифровой индустрии, новых перспективных материалов и экологии, а также другим актуальным вопросам. Вопросы, важные для молодых ученых, обсуждались на Совете молодых ученых и специалистов региона.

Дни науки в Челябинской области, традиционно проводимые совместно Челябинской областью и Уральским отделением Российской академии наук, были организованы при содействии АНО «Региональная инфраструктура образования и науки».