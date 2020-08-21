Ученые ЮУрГУ избавили сточные воды от гербицидов с помощью диоксида хлора

Известный всем обеззараживатель диоксид хлора ученые предложили использовать для удаления из воды гербицидов.

О полезных свойствах этого вещества известно давно, однако ранее его не использовали для очистки водоемов.

Исследователей, в числе которых профессор университета Белграда и по совместительству старший научный сотрудник института естественных и точных наук Драган Манойлович, а также декан химического факультета ИЕТН Южно-Уральского государственного университета Вячеслав Авдин, диоксид хлора привлек как «зеленый» реагент.

Получать его предлагают из двух порошковых компонентов - это безопаснее, чем применение бытовой химии. Эффективность разработанной учеными технологии подтвердили на образцах воды из реки Сава (Сербия).

«Для экспериментов мы использовали современное лабораторное оборудование. Первая часть состояла в изучении эффективности разложения пестицидов в деминерализованной воде. После получения хороших результатов эксперимент повторили с реальными пробами воды. После добавления диоксида хлора в загрязненную воду произошел процесс окисления, и остались только небольшие количества сульфата натрия и хлорида натрия. Это нейтральные, абсолютно безвредные неорганические соли», - рассказал Драган Манойлович.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Environmental Monitoring and Assessment». Они доказывают, что сточные воды уже сейчас можно очищать методом, предложенным учеными ЮУрГУ и университета Белграда.

Исследования в области экологии являются одним из трех стратегических направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с цифровой индустрией и материаловедением, сообщили в управлении медиакоммуникаций и мониторинга вуза.

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