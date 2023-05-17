Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области

В рамках региональной целевой программы по цифровизации земель сельскохозяйственного назначения для их рационального использования ученые ЮУрГУ разработали систему агромониторинга земель Челябинской области.

Система цифровизации земель будет доступна для потенциальных арендаторов, агропроизводителей, представителей государственных органов на сайте госуслуг.

Сначала система была опробована на Октябрьском районе Челябинской области, а позже внедрена во всех 22 муниципальных районах. Система помогает устанавливать актуальный кадастровый учет: при помощи космоснимков и базы данных информационной системы Роскадастра осуществляется обнаружение неучтенных муниципальных земель.

«При помощи программы становится возможной оптимизация эффективности мер, направленных, например, на повышения урожая и проведение противопожарных мероприятий. Так, дешифровка космоснимков по тепловизионному каналу позволяет заметить термоточки возникновения пожаров», – рассказала руководитель проекта, директор научно-образовательного центра «Геоинформационные системы» Валентина Максимова.

Кроме этого, система способна автоматически определять инвестиционную привлекательность муниципальной земли. Программа устанавливает пространственные связи земельного участка с инфраструктурными объектами района: близость к дорогам, населенному пункту, распахиваемым полям и др.

Система, разработанная учеными ЮУрГУ, входит в состав единой федеральной информационной системы земель сельхоз назначения при Министерстве сельского хозяйства Челябинской области РФ.