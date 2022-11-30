Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новые способы получения полезных продуктов растительного происхождения, рекомендованных для групп населения с непереносимостью компонентов натурального молока. Результаты исследований опубликованы в журнале «Fermentation».

Как отмечают в пресс-службе ЮУрГУ, одним из предложенных способов повышения полезности продуктов стала ферментация. При производстве зерносодержащих продуктов ферментативные процессы работают на улучшение их питательных и функциональных свойств.

При проведении микробной ферментации растительных напитков их состав обогащается биоактивными компонентами; повышается уровень биодоступности белковой и углеводной фракций; подавляется активность антипитательных веществ.

«Наша работа заключается в проведении анализа биохимического состава и антиоксидантной активности ферментированных напитков, полученных на основе растительного молока из зерна ячменя и семян конопли. Высокий потенциал применения результатов проекта связываем с возрастающей потребностью населения в специализированных продуктах, в том числе в напитках, не содержащих молочных компонентов», – пояснила руководитель проекта Светлана Меренкова.

Для полного использования преимуществ ферментации при производстве таких продуктов необходимо тщательно подбирать зерновой субстрат и промышленные штаммы микроорганизмов с учетом принципов метаболомики, отмечают авторы разработки.

Итогом проекта станет создание рациональной технологии производства конкурентоспособных растительных напитков с высоким содержанием антиоксидантных соединений и пробиотическими свойствами.