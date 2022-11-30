30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
30.11.2022
Диктант по информационной безопасности пишет Челябинская область
30.11.2022
Молодые ученые Челябинской области реализуют 25 проектов на средства грантов «Умника»
30.11.2022
Скоков наградит инспекторов ДПС из Златоуста, спасших семью на пожаре
30.11.2022
Надежда своим братьям
30.11.2022
Митрополит Алексий освятил духовно-просветительский центр в Карабаше
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
Разработка поможет сделать насытить напиток антиоксидантами и пробиотиками
29.11.2022
ЮУрГУ представит проекты НОЦ Урал на Конгрессе молодых ученых в Сочи
28.11.2022
Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии
25.11.2022
Археологи Челябинской области исследуют первый геоглиф
27.10.2022
Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022