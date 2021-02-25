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Ученые ЮУрГУ разрабатывают технологию безотходной переработки медьсодержащих шлаков

Экологичный подход к переработке отходов медеплавильных предприятий разрабатывают ученые ЮУрГУ. При использовании такого метода ценные металлы вернутся на производство в качестве сырья, а все остальное уйдет на нужды нефтяной сферы. Перспективный проект реализуют в рамках Уральского НОЦ.

Ориентир на экологию – основной тренд современного производства.

Особенно он актуален для предприятий черной и цветной металлургии, на каждом этапе работы которых образуются отходы в виде хвостов обогащения: шлака, шлама, пыли газоочисток. Например, в городе Карабаше (Челябинская область) хранится около 30 миллионов тонн отвальных промышленных отходов: это 10 тонн железа, а также медь, сера, мышьяк, селен, цинк и другие опасные элементы.

Как добиться безотходной утилизации – знают ученые Южно-Уральского государственного университета. Совместно с коллегами из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, фонда «Сколково» и Белорусского национального технического университета они разрабатывают проект переработки техногенных отходов медеплавильных предприятий. Работа ведется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра по направлению «Экология».

Проектом предполагается разработка теоретических и технологических основ извлечения из шлака наиболее ценных компонентов – железа и цинка. Из шлакового остатка будут производить пропант – это гранулообразный материал, который используется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пласта.

Реализация проекта переработки техногенных отходов рассчитана на ближайшие пять лет. Сейчас завершены лабораторные испытания, следующим этапом станет создание полупромышленной линии на базе ПАО «Северсталь». Предприятие может стать потенциальным заказчиком проекта.

Южно-Уральский государственный университет выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно- образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ). В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030».

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