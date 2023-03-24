Ученые ЮУрГУ создали недорогой материал для обнаружения пестицидов в продуктах и воде

Синтезом и изучением новых композитных материалов, из которых изготавливаются сенсоры для обнаружения неорганических и органических загрязняющие веществ, занимаются научные коллективы Института естественных и точных наук ЮУрГУ.

Ученым удалось создать новый, простой в получении композит, который сделает производство датчиков и поиск загрязнителей в сточных водах дешевле. Результаты исследования опубликованы в журнале «Talanta».

Методом высокотемпературной обработки в ионной жидкости ученые ЮУрГУ получили композитный материал на основе нитрида углерода и диоксида титана. Благодаря этой методике структура материала пригодна для формирования электрохимических датчиков, которые работают на обнаружение вредоносных веществ в продуктах питания и воде.

«Важным преимуществом нового материала является отсутствие в его структуре дорогостоящих благородных металлов. В дальнейшем планируется продолжить исследования в направлении разработки электрохимических сенсоров для обнаружения ряда витаминов, пестицидов, и прочих микрополлютантов, обнаружение которых в сточных водах очень важно», – рассказал руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации Роман Морозов.

Испытания показали пригодность нового композитного материала для изготовления сенсоров детектирования в пищевых продуктах и сточных водах пестицида фипронил. Это имеет большую практическую значимость, поскольку электрохимический способ детекции является быстрым, хорошо воспроизводимым и не требует дорогого аппаратного оформления.

Непосредственное формирование композитного материала осуществляется гидротермальным путем в автоклаве при повышенном давлении и температуре 180С.

Работа проводится при поддержке грантов Министерства науки и высшего образования РФ и Российского научного фонда (РНФ).

Как отмечают в вузе, проблемы экологии сегодня как никогда актуальны. ЮУрГУ уделяет особое внимание экологическим вопросам и поддерживает развитие этого научного направления в рамках стратегического проекта «Экосреда постиндустриальной агломерации» по программе «Приоритет 2030».