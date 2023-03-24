24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
23.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)
23.03.2023
В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»
23.03.2023
«Манекен» приглашает челябинцев на премьеру «Дней Савелия»
23.03.2023
Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель
Ученые ЮУрГУ создали недорогой материал для обнаружения пестицидов в продуктах и воде
02.03.2023
Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ
17.02.2023
Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов
17.02.2023
Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года
07.02.2023
Акулы пера Челябинской области возьмутся за боевые «Викинги»
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023