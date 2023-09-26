Ученые ЮУрГУ выяснили, чего боятся россияне

Научный коллектив Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ создал уникальный Интернет-портал, представляющий собой большой банк данных об интерпретациях в русской лингвокультуре важных общечеловеческих ценностей и других ментальных категорий.

Ученые исследовали ассоциации обывателей для таких ценностей, как образование, карьера, Родина, а также для концепта «страх».

В основу исследования положен психолингвистический анализ, который позволяет выявить подсознательную реакцию человека на лингвистический стимул – то есть слово. Так, респонденту предлагается, не думая и в условиях специально созданного шума, который не позволяет концентрироваться, выдать первую приходящую в голову ассоциацию на слово «страх». Психолингвистический метод считается достаточно достоверным для исследований, поскольку работает с подсознанием человека.

Лингвисты ЮУрГУ проводили свое исследование на респондентах в три исторически и социально значимых этапа: 2012-2013 годы – время общемирового терроризма и экстремизма; 2020-2021 годы – период пандемии COVID-19; с 2022 года по настоящее время – период специальной военной операции. Все три периода являются в определенной степени поворотными этапами в истории человечества и являются дестабилизирующими факторами в отношении социальном, политическом и экономическом.

В течение трех периодов были исследованы анкеты около 750 респондентов из разных регионов страны. Это были люди молодого (≈17-35 лет), среднего (≈ 36-55 лет) и старшего (≈ 56-80 лет) возрастов. Участникам предлагались компьютерная или рукописная анкета, в которой вопросы о страхе перемежались вопросами о параллельно исследуемых общечеловеческих ценностях (образование, карьера, Родина), чтобы не допустить фиксации ума на одной конкретной теме – отклик должен быть быстрым.

Интерпретации страха у людей значительно отличались. Выяснилось, что молодежь студенческого возраста чаще всего боится экзаменов, контрольных, публичных выступлений, нового коллектива; кроме того, молодые испытывают страх смерти, темноты и различных абстрактных персонажей, с которыми познакомились в детстве через мифы, мультфильмы, книги и рассказы других людей.

Люди среднего возраста в основном испытывают страх неудач, краха карьеры, недостаточной зарплаты, неоцененности труда и профессиональных навыков, безработицы – всего, что связано с самореализацией; также им свойственен страх болезней.

Старшие поколения чаще всего испытывают страх войны, голода, нищеты и одиночества.

Ученые сделали вывод, что у молодых людей страхов больше, чем у средневозрастных и пожилых людей, кроме того их страхи более абстрактны. Средневозрастные люди хранят страхи более обоснованные и реальные, поскольку последние имеют отношение к качеству жизни и в некоторой степени экзистенциальной угрозе. Люди старшего поколения страхов имеют меньше, чем все остальные, а имеющиеся связаны в основном с воспоминаниями о давних событиях Великой Отечественной войны.

Как еще отмечают ученые ЮУрГУ, любопытным оказался тот факт, что люди молодого и среднего возрастов реагировали на стимул «страх» и такими глаголами как, например, «бить», «защищаться», «отбиваться» – то есть занимали доминирующую над страхом, активную, наступательную позицию; в то время как люди старшего поколения уходили в пассивное состояние, позицию жертвы через упоминание слов «беспомощность», «испуг», «паника».

Результаты проведенных исследований ученые систематизируют в психолингвистическом словаре ценностей в онлайн-формате. Для удобства пользователей информацию визуализируют в виде графиков и диаграмм. Портал может использоваться всеми желающими – он будет в открытом доступе.