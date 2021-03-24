УК Златоуста: Беременные страдают из-за вандалов

Управляющая компания «Наш дом» из Златоуста (Челябинская область) прокомментировала ситуация с поломкой лифта, из-за которого заложниками стали беременные женщины и старики, живущие на верхних этажах жилого дома. Его из строя вывели вандалы. Их ищет полиция.

«В прошлом году была такая же ситуация. Сломали лифт вандалы. Написано заявление в полицию. Нами уже получены новые комплектующие. В ближайшие два-три дня лифт заработает», - рассказали в управляющей компании.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в «Гражданский патруль» пожаловалась жительница Златоуста, которая находится на девятом месяце беременности. Она живет в по адресу 2-й квартал Северо-Запад, 3А. Она с самых мартовских праздников вынуждена ходит пешком на самый верх девятиэтажки из-за сломанного лифта. Компанию ей составляет соседка, которая также ждет ребенка.