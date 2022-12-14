Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти

Участник специальной военной операции Бенес Айо, являющийся уроженцем Латвии, записал видеообращение к актрисе Чулпан Хаматовой, которая, высказавшись против СВО, оперативно покинула Россию, многие граждане которой сегодня считают Хаматову предательницей и видеть некогда любимую актрису в своей стране больше не хотят. Отметим, в последние дни в СМИ пишут о тесном общении Хаматовой с администрацией президента Украины Зеленского, который в прошлом также был актером.

Бенес Айо известен в Российской Федерации, патриотом которой он, уроженец Риги, несомненно, является – до мозга костей (в отличие от Чулпан Хаматовой, которая Россию не поддержала и уехала как раз таки в Латвию). Бенес Айо – коммунист, защитник экологии, мечтающий о возрождении великого и могучего Советского Союза. На Донбассе Бенес воевал с 2014-го года в составе народного ополчения. Сегодня он является участником (также добровольным) специальной военной операции. Чулпан Хаматова сегодня живет на его исторической Родине – в Латвии, и Бенес просит ее, «демократку и деятеля культуры», повлиять, раз уж она теперь там, на латвийские власти, чтобы они прекратили гонения на русскоязычных жителей, а еще – уговорить Зеленского прекратить обстрелы Донбасса.

«Уважаемая Чулпан, мне и многим другим людям очень нравится ваше творчество. Вы – замечательная, талантливая актриса. Не зря же 12 марта 2012 года вы получили почетное звание народного артиста России за выдающиеся заслуги в области театрального искусства и являетесь кавалером ордена Дружбы, обладательницей «Тэфи», «Хрустальной маски» и театральной премии «Хрустальная Турандот». Вы - лауреат аж двух государственных премий Российской Федерации, которые вам лично вручил президент России Владимир Путин. Спасибо вам за то, что, являясь учредителем фонда «Подари жизнь», помогаете детям с онкозаболеваниями. Отмечу, что в 2008 году настойчивые инициативы фонда оценил Владимир Путин, и при его непосредственном содействии в столице был выстроен детский центр онкологии, гематологии и иммунологии. Во время президентских выборов 2012 года вы активно поддерживали Владимира Путина и были его доверенным лицом.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи вы торжественно несли флаг Олимпиады на церемонии открытия. В этом же году в списке ста самых влиятельных женщин России вы заняли почетное 14-е место! А в ноябре 2022 года вы стали актрисой года в Латвии. Я сейчас не буду касаться вашего отношения к спецоперации и вообще событиям на юго-востоке. Вы, к сожалению, не поддерживаете народно-освободительную борьбу русского народа на Украине, а также защиту и освобождение Вооруженными силами РФ российской территории (Донбасс, Херсонская, Запорожская области). Ну это ваше право. Россия - это демократическое государство и здесь каждый человек - в соответствии с Конституцией - имеет право иметь свою точку зрения на различные политические и общественные процессы.

Дорогая Чулпан, вы правозащитница, осуждаете насилие. Я тоже осуждаю насилие. Отмечу, что с 2014 года, за восемь лет агрессии киевской власти, погибли сотни тысяч жителей Донбасса и Украины (включая военных с обеих сторон). В феврале от имени фонда «Подари жизнь» вы сказали, что очень больно осознавать, что в братской стране дети и взрослые могут погибать просто так — не от долгой болезни, а от пули или осколка ракетного взрыва. После этого вы вместе с учредителями других российских благотворительных фондов написали коллективное обращение к Владимиру Путину с просьбой сесть с Киевом за стол переговоров. Хорошая позиция. Мы тоже выступаем за переговоры. Напомню, что 30 сентября в Кремле, во время церемонии подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам с Москвой. Путин хотел переговоров с самого начала СВО - в феврале.

Напомню также, что шестого октября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на заседании спикеров стран G20 в Индонезии, предложила делегации Верховной рады начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Однако Зеленский отказывается от переговоров и готов воевать до «последнего украинца». Напомню, что четвертого октября он утвердил решение СНБО о «невозможности проведения переговоров» с российским лидером Владимиром Путиным».

Дорогая Чулпан, по словам вашего режиссера Алвиса Херманиса, с начала СВО вы тесно сотрудничаете с администрацией Зеленского. Уговорите господина Зеленского немедленно прекратить обстрелы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сесть с нами за стол переговоров на российских условиях.

Дорогая Чулпан, я очень рад, что в качестве пристанища вы выбрали именно Латвию, которая отличается прекрасной природой <…>. Я знаю, что вы очень любите природу и построили себе классный особнячок в латвийской деревушке Аматциемс под средневековым красавцем Цесисом (рядом находится древний Венденский замок 13 века, бывшая резиденция самого магистра Ливонского ордена!). Этот экологический поселок называют латышским Городом Солнца, или латышской Рублевкой.

В Латвии живет прекрасный, трудолюбивый народ: латыши, русские (40%), украинцы, белорусы, евреи, цыгане и т.д. Жители Латвии сыграли роль всемирного масштаба во время революционных событий начала прошлого века. Вспомним замечательных латышских коммунистов: Рудзутак, Межалаукс, Пельше, Розитс, Земес! Вспомним решающую роль красных латышских стрелков в Великой Октябрьской Социалистической Революции в 1917 году. Они также защищали Ленина сначала в Смольном, а затем в Кремле! Вспомним, как они подавили левоэсеровский мятеж в 1918 году! Латышские красные стрелки освободили территорию Латвии от Германских оккупантов и стояли на защите ЛССР в конце 1918-го и в 1919 годах.

Я с восхищением читаю замечательные стихи великого латышского писателя - революционного демократа Яниса Райниса.

Дорогая Чулпан, вы выступаете против насилия, за мир, против диктатуры. Я тоже. Однако, с моей точки зрения, с вашей стороны является лицемерием то, что вы не замечаете насилия и нарушения прав человека со стороны латвийских властей, ведь не секрет, что нынешняя латышская власть проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных жителей и подвергает репрессиям инакомыслящих.

В марте сего года наш министр культуры Пунтулис запретил въезд в Латвию более чем 30 российским певцам, актерам и корреспондентам в связи с тем, что они одобряют СВО. Это телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, артисты Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, пианист Денис Мацуев, режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, танцовщик Сергей Полунин, артисты Виктория Цыганова, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Владимир Винокур и т.д.

Чуть позже министр иностранных дел Латвии Ринкевич включил в черный список нежелательных для Латвии лиц аж 102 российских деятелей культуры, в том числе Николая Бурляева, Юрия Каре, Александра Панкратова-Черного, Бориса Галкина и Александра Пашутина.

Чулпан, почему в Латвию не пускают ваших творческих коллег? Замолвите, пожалуйста, о них словечко в латвийском МИДе, министерстве культуры и в Латвийском Национальном театре. Надо их убрать из черных списков - пускай российские звезды приезжают в Латвию и веселят наших жителей в столь трудный час экономического кризиса. Пускай их творчество согревает латышей в эту суровую зиму, когда не согревает русский газ (результат антироссийских санкций).

Отмечу, что латвийские жители - как русские, так и латыши, которые высказывают хоть малейшее одобрение действиям России, подвергаются жесточайшим репрессиям: фабрикация уголовных дел, моральный террор, массовые аресты, пытки.

Так, девятого марта за «оправдание российской агрессии против Украины» был арестован замечательный латыш и поэт Айвис Василевскис. Право свободно выражать свои политические взгляды на происходящие в мире события в Латвии ныне полностью отменено!

А 19 мая в Риге у памятника Победы был арестован 19-летний юноша Александр Дубяко - после того, как он развернул российский флаг и произнес эмоциональную речь о памяти, предках и событиях 1945 года. На него завели уголовное дело по статье об оправдании геноцида и военных преступлений.

В июне латышское гестапо арестовало моего товарища по борьбе, лидера латвийских лимоновцев Владимира Линдермана, который поддерживает спецоперацию. Слава Богу, что недавно его выпустили под залог.

Пятого августа посольство Латвии в России полностью приостановило оформление виз для россиян «в связи с международной ситуацией»!

Более того, президент Латвии Эгилс Левитс потребовал пересмотра латвийскими властями ранее выданных россиянам видов на жительство и виз. То бишь сейчас у россиян, легально находящихся в Латвии, просто забирают визы и разрешения на проживание и выдворяют людей из страны.

Как и при немецких фашистах, сегодня в Латвии запрещена компартия и жестоко преследуются левые деятели, русские и евреи, у нас сотни тысяч постоянных жителей лишены гражданства и возможности принимать участие в выборах (апартеид). С 2004 года в Латвии начали постепенно, поначалу через билингвальное обучение, выдавливать русский язык из школ, а с сентября 2021 года вступил закон о переводе русских школ на 100% латышский язык обучения (этноцид). В публичной и официальной жизни полностью запрещено использование русского языка - даже за сообщения на русском языке на официальных сайтах в интернете штрафуют. Сейчас полностью запрещены практически все российские телеканалы, а за их просмотр в интернете – также штрафуют.

В августе рижская мэрия, несмотря на протесты десятков тысяч рижан, снесла памятник воинам-освободителям от фашистских захватчиков в Риге.

Уважаемая Чулпан обращаюсь к вам как к демократке и деятелю культуры. Вот вы сейчас в Латвии очень известны, постоянно выступаете в театре (ваш друг - талантливый латвийский режиссер Алвис Херманис - пригласил вас на сцену Нового Рижского театра!), по телевидению, даете налево и направо интервью газетам и интернет-порталам. К вашему мнению прислушиваются, в том числе представители элиты.

Я вас прошу потребовать у латвийских властей выпустить из тюрем всех политзаключенных, прекратить дискриминацию русскоязычных жителей, предоставить гражданство всем постоянным жителям Латвии, вернуть обучение на русском языке в русских школах, разрешить въезд в Латвию всем российским деятелям культуры и вообще всем россиянам».