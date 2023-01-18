В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем

В 2023 году в Челябинской области будет организовано 66 крещенских купелей, в которые, по прогнозам, планируют окунуться порядка 20 тысяч жителей, сообщает ГУ МЧС. Южноуральцев предупреждают, что не нужно совершать обряд омовения в местах, не оборудованных соответствующим образом и не находящихся под наблюдением оперативных служб. Это может представлять опасность для жизни и здоровья.

Напомним, в крещенскую ночь 2022 года более 12 тысяч южноуральцев совершили омовение в 77 купелях региона.

В 2013 году погода в целом будет благосклонна к желающим окунуться в купель, но в южных районах будет морозно. По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января ожидается минус 17-22 градуса, на юге региона - до минус 24-29 градусов, в горных районах теплее – до минус 12 градусов. Днем в Крещение, 19 января, – минус 3-8 градусов, на юге – до минус 13 градусов.

На озере Тургояк на базе отдыха «Форелька» по инициативе предпринимателя и путешественника Владимира Горнова к празднику Крещения Господня соорудили необычную часовню. Она построена из снега и льда и возвышается над крещенской прорубью. Накануне митрополит Челябинский и Миасский Алексий в ледяной часовне совершил молебен на начало доброго дела с чином малого освящения воды. В день праздника все желающие смогут окунуться в ледяную крещенскую прорубь.

В Челябинском городском округе организовали шесть купелей: по две на Шершневском водохранилище (ул. Красных Казаков, 1, микрорайон Сосновка и акватория на пляже Западный), на озере Смолино (ул. Чапаева, 114, гостиница «Смолинопарк» и Третий Целинный переулок) и на Первом озере (пер. Мамина, 1А, напротив входа на муниципальный пляж «Первоозерный» и проспект Виктора Давыдова, 7, пляж «Восточный Берег»). Они будут открыты с 18 часов 18 января до 15 часов 19 января. Организовано шесть мест для крещенских купаний на трех водоемах города. Купели можно будет посетить с 18 часов 18 января до 15 часов 19 января. У каждой купели будет организована теплая раздевалка, освещение и будут дежурить экстренные службы, сообщает мэрия.

В Магнитогорске крещенские купания начнутся после вечерней службы в Сочельник. На территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» (улица Набережная, 5/1) организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 19 часов 18 января до 20 часов 19 января. На территории организованных купелей будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД.

В Златоусте крещенская купель по традиции подготовлена на участке реки Ай у моста в селе Веселовка. Освещение иордани начнется в 23 часа 18 января. Окунуться в нее желающие смогут до 15 часов 19 января. Безопасность златоустовцев будут обеспечивать аттестованные спасатели, медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов и управления муниципальной милиции администрации округа.

В Миассе по традиции будет организована купель и иордани для набора воды на озере Тургояк (в районе городского пляжа). За безопасность горожан будут отвечать ОМВД, ГИМС, ПСО, пожарные, казаки и бригады скорой помощи.

В Копейске в этом году для православных верующих открыты две купели: на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы и в комплексе «Суворовские бани». Окунуться в освященную воду все желающие смогут с 20 часов 18 января до 20 часов 19 января. Перерыв: с двух часов ночи до восьми часов утра 19 января.

В Ашинском районе будут оборудованы четыре крещенские купели: две в Аше (ул. Береговая 1А и ул. Щербакова 2А), по одной в Симе (ул. Урицкого 86) и в Миньяре (городской пруд). Дежурство экстренных служб и сотрудников администрации муниципалитета будет организовано с 22 часов 18 января до 15 часов 19 января.

В Аргаяшском районе к празднику Крещения будут подготовлены две купели на озерах Аргаяш и Увильды.

На территории Верхнеуфалейского городского округа оборудована купель на прибрежной зоне Верхнеуфалейского водохранилища (в районе примыкания ул. Береговая к ул. Ленина). Окунуться в прорубь можно будет 19 января с 16 до 20 часов.

У купели будет организован пункт переодевания. На месте будут дежурить представители полиции, МЧС, бригада скорой помощи и сотрудники администрации ВГО. Для всех желающих будет организован горячий чай.

В этот же день жители и гости города смогут окунуться в закрытом помещении- городском бассейне с 14 до 16 часов (вход бесплатный).

На территории Еткульского района организованы три купели: на озере Еткуль в селе Еткуль (можно будет окунуться с 24 часов 18 января до четырех утра 19 января), на озере Большой Шантропай в селе Белоусово (с 13 до 16 часов 19 января) и на озере Каратабан в селе Каратабан (с 23 часов 18 января до трех часов 19 января).

На территории Каслинского района будут организованы три купели: в городе Касли (в районе ул. Остров Береговая), в поселке Маук (пруд возле храма Успения Пресвятой Богородицы) и в п. Вишневогорск (125 карьер).

В Карабашском городском округе крещенскую купель оборудуют традиционно на озере Серебры. Здесь будет совершен чин Великого водосвятия, после чего желающие смогут набрать Крещенской воды и совершить обряд омовения в иордани. С 12 до 20 часов 19 января будет организовано дежурство спасателей, бригады скорой помощи, сотрудников полиции, установлена палатка для переодевания.

В Карталинском районе крещенские купания состоятся на реке Караталы-Аят, микрорайон «Полтавка» около моста (с 23 часов 18 января до 15 часов 19 января), а также на территориях сельских поселений: плотина с. Анненское (р. Караталы-Аят), п. Новокаолиновый (оз. Зеленое), п. Великопетровка (р. Кисенет), п. Варшавка (р. Карагайлы-Аят), п. Южно-Степной (р. Карагайлы-Аят).

В Озерском городском округе купель организована на акватории городского пляжа «Нептун» в р-не КРЦ «Айвенго».

В Саткинском районе на Крещение будут официально организованы две купели. Первую оборудовали на Саткинском городском пруду, в районе ул. Петра Скорынина, 12 (так называемый «лягушатник»). Здесь сделаны спуски и ограждения, а с половины двенадцатого ночи до трёх будут дежурить спасатели и «скорая помощь». Вторая купель будет открыта 19 января с девяти утра в часовне-источнике в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Сулее по ул. Ключевской.

В Снежинске купель оборудована на привычном для горожан месте - территории спортивного клуба «Дельфин», сообщает администрация. Там, помимо иордани, установят отапливаемые палатки, будет организовано дежурство служб спасения, полицейских патрулей и скорой помощи.

В Троицком районе купели организованы в с. Клястицкое (р.Увелька) и с. Бобровка (пруд на въезде в село). С 12 до 18 часов 19 января будет обеспечено дежурство экстренных служб (полиция, МЧС, скорая помощь) совместно с представителями администрации сельских поселений.

Руководитель епархиального социального отдела, настоятель храма мученика Иоанна Воина в Челябинске священник Павел Курбатов напомнил, что погружение в освященную прорубь - благочестивый обычай, который, однако, не является обязательным для православных христиан.

Южноуральцам, кто решит искупаться в оборудованной купели, рекомендуют четко оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий.

Для купания в ледяной воде имеется ряд противопоказаний. В первую очередь оно запрещено детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям старше 65 лет.

«Любое окунание в холодную воду - это перепад температуры, который влияет на спазм сосудов, а такой спазм может привести неподготовленного человека к сердечно-сосудистой катастрофе – инсульту или инфаркту, - предупредил главный врач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Дмитрий Прокопьев. - Ни в коем случае нельзя заходить в прорубь тем, кто состоит на учёте у уролога, мужчинам с заболеваниями предстательной железы, женщинам, планирующим беременность».

Для тех, кто всерьез планирует окунуться в Крещение, главврач рекомендует заранее готовиться. «Как минимум за неделю не употреблять алкоголь, который обостряет все хронические и инфекционные заболевания. За пару часов до окунания поесть, чтобы у организма были силы», - дал рекомендации Прокопьев.

Чтобы не переохладиться, необходимо перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Не стоит находиться в проруби более минуты. Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

«И, конечно, нельзя окунаться с головой: голова - это концентрация не только нервных волокон, но и сосудистых образований», - рассказывает Прокопьев.

Выйдя из купели, нужно сразу обтереться сухим полотенцем, переодеться в сухую одежду и как можно скорее оказаться в тепле, выпить тёплый напиток на основе трав или ягод. По возможности не идти домой пешком.

Заведующая оториноларингологического отделения Клиники ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Анна Кочеткова подчеркнула, что крещенское купание может грозить серьезными осложнениями людям с хроническими заболеваниями.

«Купание в холодной воде противопоказано пациентам с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Это прежде всего хронический средний отит: учитывая, что уши вообще нельзя мочить, еще может быть и обострение заболевания вследствие переохлаждения. В итоге могут быть осложнения обострившегося хронического воспалительного процесса: внутричерепные, орбитальные и другие», - отметила специалист.

Для людей с хроническими заболеваниями носа и пазух носа купание в ледяной воде может обернуться обострением хронических ринусинуситов.

«Пациентам с тозиллитом также не рекомендуем окунаться в прорубь. После переохлаждения часто бывают ангины», - предупредила Анна Кочеткова.