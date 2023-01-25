25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
24.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 января (18+)
24.01.2023
Бывший глава Бердяуша осужден за взятки
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023