В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер

В Челябинской области в 2023 году в эксплуатацию ввели 58 новых стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Новые комплексы установлены - по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» - на автодорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе в зоне действия ограничений на территориях населенных пунктов Южного Урала.

Как отмечают в региональной ГИБДД, камеры появились на наиболее опасных участках дорог Челябинской области – анализ аварийности представители Госавтоинспекции проводили за период последних двух лет.

«Данная мера обеспечения безопасности дорожного движения из года в год доказывает свою эффективность. На участках, где работают комплексы автоматической фиксации нарушений, количество дорожно-транспортных происшествий снижается минимум на 25 процентов», - подчеркивают в ГИБДД.